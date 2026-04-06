FBSK och HFK hade varsin halvlek i vinden

Både förutsättningarna och spelet kunde ha varit bättre när FBSK tog emot Hultsfred på måndagen. Ett effektivare Frödinge vann med 2-0 efter mål av Linn Uhre och Agnes Dahl.

Robin Blomberg i FBSK var inte särskilt imponerad av spelet, men gillade lagets defensiva insats.

– Det var en ganska dålig fotbollsmatch. Det var svårspelat på grund av blåsten och jag tycker att vi blir lite tillbakatryckta i andra på grund av vinden. Första är lite jämnare. Vi gör det bra defensivt och släpper inte så farliga målchanser och gör två fina mål framåt, säger han.

Niklas Johansson i Hultsfred tyckte att lagen hade varsin halvlek.

– Frödinge satte sina få chanser mot oss och var väldigt effektiva. Vi försökte rulla boll och hålla bollen längs marken, vi lyckades väldigt bra med det men var ineffektiva sista tredjedelen. Blåsten var troligen en stor faktor till det och de hade en tung backlinje.

Beröm i FBSK går till målgörarna, Linn Uhre och Agnes Dahl. I Hultsfred omnämns 15-åriga Maira Barraco som gjorde A-lagsdebut.