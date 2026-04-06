06 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FBSK och HFK hade varsin halvlek i vinden

Linn Uhre nätade för FBSK i segern mot Hultsfred. Foto: Arkivbild

FOTBOLL 06 april 2026 20.01

Både förutsättningarna och spelet kunde ha varit bättre när FBSK tog emot Hultsfred på måndagen. Ett effektivare Frödinge vann med 2-0 efter mål av Linn Uhre och Agnes Dahl.

Annons:

Robin Blomberg i FBSK var inte särskilt imponerad av spelet, men gillade lagets defensiva insats.

– Det var en ganska dålig fotbollsmatch. Det var svårspelat på grund av blåsten och jag tycker att vi blir lite tillbakatryckta i andra på grund av vinden. Första är lite jämnare. Vi gör det bra defensivt och släpper inte så farliga målchanser och gör två fina mål framåt, säger han.

Niklas Johansson i Hultsfred tyckte att lagen hade varsin halvlek.

– Frödinge satte sina få chanser mot oss och var väldigt effektiva. Vi försökte rulla boll och hålla bollen längs marken, vi lyckades väldigt bra med det men var ineffektiva sista tredjedelen. Blåsten var troligen en stor faktor till det och de hade en tung backlinje.

Beröm i FBSK går till målgörarna, Linn Uhre och Agnes Dahl. I Hultsfred omnämns 15-åriga Maira Barraco som gjorde A-lagsdebut.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

Annons:

Annons:

Hämta vårt RSS-flöde här

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt