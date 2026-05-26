BOIF vann tidig seriefinal – Blomberg besviken

Allt talar för att antingen BOIF eller FBSK vinner damfemman. BOIF vann den första av totalt tre dueller mellan lagen med 2-1.

Matchen var jämn och båda lagen hade starka faser av den 90 minuterna. BOIF inledde bäst och hade ganska bra kontroll på händelserna. Linnéa Friberg gav hemmalaget ledigt tidigt, men Louise Andersson kvitterade efter en hörna med en halvtimme spelad.

I början av andra visade Friberg klass igen och hennes andra mål för dagen räckte till tre poäng.

"Vi har bra fart"

Hemmacoachen Daniel Wessman var naturligtvis belåten.

– Det känns bra. Matchen går upp och ned, det är ganska jämnt, men jag tycker att vi vinner rättvist totalt sett. Vi visste innan att det skulle bli jämnt och tufft. Vi har bra fart när vi kommer i anfallen mot dem, det är det vi gör målen på. I andra krigar vi verkligen för varandra, det är en riktig lagseger, säger han och fortsätter:

– Frödinge har setts som favorit och det är skönt att slå dem första gången och skönt med full pott hittills. Det är riktigt bra under första vändan.

Jenny Gustafsson och Ellen Friberg stack ut i ett mycket starkt hemmalag.

Annons:

"Vi får ta lärdom"

Robin Blomberg befann sig på den andra sidan av känsloskalan.

– Det var ingen bra match av oss. Det är extremt långt ifrån där vi vill vara prestationsmässigt. Vi kommer väldigt fel in i den här matchen. BOIF är hetare än oss i början och vi blir stressade och det känns inte som att vi hämtar oss under hela matchen. Det blir en match helt i BOIF:s smak. Det är väldigt mycket kamp och väldigt rakt spel. Vi hittar inte lugnet med bollen. Vi släpper in konstiga mål och jag tycker inte att oavgjort är ologiskt, men de var hetare än oss. Vi är besvikna, men det kan vara ett litet uppvaknande. Vi får ta lärdom och jobba vidare.

Vill du plussa någon?

– Nej, vi kan bättre allihop, inklusive jag.

Tabellen kan du se här.