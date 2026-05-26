Hebe fick oväntat svårt med FBSK – ”De var bra”

Spelande tränaren Johan Nilsson är en van målskytt – men idag hände något nytt. För första gången var det hans son Vilmer som stod för framspelningen. – Det var en rolig grej och Vilmer gjorde en bra match, säger han.

Nilsson var inte nöjd med prestationen, men likväl var segern relativt odiskutabel. 1-0 kom direkt i första och 2-1 direkt i andra. I slutet hade Hebe god kontroll på matchen och vann med 3-1.

– Det var en ganska medioker match från vår sida. Det var svårspelat i blåsten och lurigt i både med- och motvind. Vi fick 1-0 väldigt tidigt och slappande av lite där. Jag tyckte Frödinge var bra och försökte spela fotboll. Det är en rättvis seger, men ingen jättematch. VI får inte igång något spel idag och det blir mycket långbollar som vi inte får tag i. Det är lite oroväckande att vi inte kommer igång, säger Nilsson.

Målskyttar var far och son Nilsson, Johan och Vilmer, samt Adam Kennmark. Beröm går till Vilmer Nilsson, Tobias Stridh, Nourladeen Alrifi och Abdul Hussien Nawrozi.

"De har några riktigt vassa"

Frödinges Nilsson, tränaren Patrik, var nöjd med sitt lags insats, särskilt första 45.

– Vi gör det ganska bra faktiskt och är nöjda med insatsen. De är lite tyngre och har lite vassa målskyttar, men vi gör det bra. I första spelar vi fotboll hela tiden, i andra har vi inte samma tålamod. De gör mål tidigt i halvlekarna, men vi repar oss efter första målet. I andra börjar vi jaga lägena och de har några riktigt vassa spelare, säger han och ger kredd till samtliga inblandade.

Fredrik Carlsson nätade för FBSK.