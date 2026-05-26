MORGAN ANDERSSON: "ALDRIG VARIT MED OM NÅGOT LIKNANDE”

Artem Laguta blev den tredje Dackeföraren att utgå med skada. I hans fall ska det handla om en handledsskada. Foto: Stefan Härnström

– Jag har aldrig varit med om något liknande, konstaterade Dackarnas lagledare Morgan Andersson efter den nattsvarta tisdagen på Skrotfrag Arena. Fyra skadade Dackeförare på tre dagar, varav tre under mötet med Eskilstuna Smederna, är det trista faktumet.

– Det började redan i söndags kväll och nu har jag legat på i telefonluren i två dagar och så nu idag, så nu har vi duktiga problem.

Dackarna och Morgan Andersson kommer att få jobba för att försöka hitta ersättare till de skadade toppåkarna. Först skadades Tai Woffinden i Polen i söndags och i mötet mot Smederna försvann i tur och ordning Matias Nielsen med ett skadat nyckelben, Tomas H Jonasson med en smäll som tog illa i skuldran och armen och så Artem Laguta med en skadad handled.

Ersättare för Woffinden ska presenteras

Vad gäller den inledda jakten på ersättare så svarade Andersson att det blir till att kämpa och vända på stenar.

– Det är ju begränsningar på ligor också, de får ju bara åka i två ligor utöver polska. Många är upptagna i i England och Danmark, många skriver kontrakt där. Jag har lyckas fixa en ersättare som jag släpper i morgon som ersättare för långtidsskadade Tai på 28 dagar, men vad fan hjälper det när det är halva laget till här. Så har vi ju två i truppen som inte är redo för den här ligan.

Andersson avslutade intervjun med ännu ett brådskande telefonsamtal. Det var definitivt inte det sista – truppens skadade förare ska följas upp och jakten på ersättare är redan i full gång. Det finns mycket att göra i Dackarna just nu.