Tuff start för SVIF – förlorade klart i derbyt

Södra Vi brukar ha det förtvivlat svårt på våren och 2026 har inte börjat annorlunda. Ikväll kom andra raka förlusten när HMIS vann med svårdiskuterade 4-0 (1-0.

Tränaren Niklas Gunnarsson tog plats på planen idag.

– Vi hade några borta så jag fick hoppa in. Det är inte planen, men jag ställer upp när jag känner att det behövs, säger Gunnarsson som var nöjd med matchen.

– Inställningsmässigt är det bättre, vi är där på ett helt annat sätt. Tyvärr fick de in 1-0 före paus och det var lite jobbigt. HMIS är duktiga och har spelat med varandra väldigt länge. I andra hade vi bud på 1-1, men de gjorde 2-0 och luften går ur oss. Det kändes som att vi ville spela fotboll idag, men vi har svårt att få utdelning i sista tredjedelen. Allt utom det tycker jag var bra idag, vi jobbade tillsammans i defensiven.

Hur ser du på starten med två förluster?

– Två förluster är aldrig roligt, men idag känns det inte lika tungt som efter premiären. Mariannelund kanske kommer vara i toppen, för oss är det bara att jobba vidare.

Senar Moustafa får beröm.