16 april 2026
Senar Moustafa slet tappert när Södra Vi förlorade mot HMIS idag. Foto: Stefan Härnström

Tuff start för SVIF – förlorade klart i derbyt

FOTBOLL 16 april 2026 21.49

Södra Vi brukar ha det förtvivlat svårt på våren och 2026 har inte börjat annorlunda. Ikväll kom andra raka förlusten när HMIS vann med svårdiskuterade 4-0 (1-0.

Tränaren Niklas Gunnarsson tog plats på planen idag.

– Vi hade några borta så jag fick hoppa in. Det är inte planen, men jag ställer upp när jag känner att det behövs, säger Gunnarsson som var nöjd med matchen.

– Inställningsmässigt är det bättre, vi är där på ett helt annat sätt. Tyvärr fick de in 1-0 före paus och det var lite jobbigt. HMIS är duktiga och har spelat med varandra väldigt länge. I andra hade vi bud på 1-1, men de gjorde 2-0 och luften går ur oss. Det kändes som att vi ville spela fotboll idag, men vi har svårt att få utdelning i sista tredjedelen. Allt utom det tycker jag var bra idag, vi jobbade tillsammans i defensiven.

Hur ser du på starten med två förluster?

– Två förluster är aldrig roligt, men idag känns det inte lika tungt som efter premiären. Mariannelund kanske kommer vara i toppen, för oss är det bara att jobba vidare.

Senar Moustafa får beröm. Tabellen finns här. 

