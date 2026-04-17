VIMMERBY IF VANN HETA DERBYT INFÖR STORPUBLIK

Ställningskrig i en dryg timme. Då bröt Armend Mahmutaj dödläget med ett kyligt avslut – och Vimmerby IF tog hem alla poäng i derbyt mot Hjorted/Totebo.

Ett rykande hett derby inför 738 personer på Arena Ceos. Då visade Hjorted/Totebo direkt att man inte tänkt ge bort någonting gratis. De var resoluta i närkampsspelet, inte minst förre Vimmerby IF-spelaren Ilhan Jejna som styrde försvaret med järnhand. Långa stunder av första halvlek var ett ställningskrig med högt tempo, många dueller men få klara chanser.

Pigge Selatin Shaljani kom närmast ett ledningsmål efter knappt tjugo minuter när han fick fritt läge, men skottet räddades av duktige August Johansson i H/T-målet.

Mycket Melker Johansson

Vimmerby IF hade det mesta av spelet i första halvlek och lyckades neutralisera gästernas offensiv. Snabbe Melker Johansson, som hade klart övertag på Martin Degerman på högerkanten, var det största anfallshotet och de flesta VIF-bollarna skickades mot honom men H/T försvarade sig väl och ett mållöst resultat i paus kändes logiskt.

Direkt i andra halvlek visade Hjorted/Totebo mer av sin offensiv och skapade direkt en farlighet när Simon Sandholm fick läget utan att träffa mål. Samtidigt fortsatte Selatin Shaljani oroa H/T-försvaret och August Johansson fick ytterligare en gång sträcka ut och göra en ny fin räddning.

Avslutade snyggt

Efter dryga timmen spelad tvingades han ändå kapitulera. Armend Mahmutaj fick öppet läge i straffområdet och rullade iskallt in 1-0-målet. Det fortsatte smälla i närkamperna och Hjorted/Totebo flyttade upp spelet i jakten på en kvittering, men utan att skapa riktigt klara målchanser. Istället öppnades det upp för kontringar och Melker Johansson sprang sig helt fri men sköt utanför. Avgörandet skulle dock komma ett par minuter senare när Knut Gunnarsson satte 2-0 och punkterade derbyt.

Mer om derbyt kommer.