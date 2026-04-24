Oavgjort i chansfattigt derby inför 572 åskådare

Gullringen och Vimmerby gick en tuff kamp på fredagskvällen. Foto: Ossian Mathiasson

Det var 0-0 när det började. Det var 0-0 när det slutade. Gullringens GoIF och Vimmerby IF kryssade inför 572 åskådare på Gullemon.

Det mer rutinerade Gullringen inledde derbyt bäst på Gullemon, men Vimmerby tog sig in i den första halvleken alltmer. Ett oavgjort resultat var fullt rättvist efter 45 spelade minuter.

Båda lagen hade några ströchanser och varsin fin räddning fick Gustaf Johansson och Petter Gustafsson bjuda på. Matchen var fortsatt jämn under inledningen av den andra halvleken, men tiden tycktes vara på Vimmerbys sida.

Bortalaget blev mer och mer spelförande ju längre matchen gick. Armend Mahmutaj hade en bra cykelspark som Petter Gustafsson gjorde en fin räddning på och Rasmus Bexell fick hemmalagets allra bästa chans. Den notoriske målgöraren fick dock inte ordning på bollen.

Med cirka kvarten kvar tvingades hemmalaget byta ut Ola Lindblom och Vimmerbys press tilltog. När slutsignalen ljöd på Gullemon var hemmalaget mest tacksamt över det.

0-0 och båda lagen på sju poäng efter tre omgångar. Mer om matchen senare.