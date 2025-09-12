Thuresson efter förlusten: "Stolpe-ut hela säsongen"

Välbevakad. Rickard Thuresson hade många försvarare runt sig i förlustmatchen mot Ljungsbro.

Rickard Thuresson vann mängder av dueller på topp – men Vimmerby IF förlorade matchen. Nu är degraderingen till division fyra nära. – Vad ska man säga... De är skickliga individuellt. Samtidigt skapar vi också chanser men gör inte mål, säger han.

Rickard Thuresson fick chansen från start mot Ljungsbro och anfallaren var minst sagt välbevakad.

– Jag tror att jag har en försvarare i ryggen precis hela matchen, säger han och suckar. Det blir i princip bara felvänt spel för min del men jag lyckas vinna de flesta duellerna. Tyvärr är vi inte riktigt i full synk anfallsmässigt och får inte igång spelet som vi vill utom vissa stunder.

Försvarsmässigt fanns det också frågetecken. "Thure" fick se sitt Vimmerby släppa in 0-1 redan efter en minut – och sedan ytterligare två mål inom loppet av tre minuter i andra halvlek.

– Det är tufft. Vi har satt oss i den här sitsen själva och det blir lätt lite deppigt när vi släpper in mål. Jag tycker ändå att vi försöker forcera mot slutet och verkligen ger det en chans. Vi skapar skarpa lägen men tyvärr lyckas vi inte utnyttja dem.

"Stolpe-ut hela säsongen"

Själv prickade han stolpen med fem minuter kvar.

Mål där – och kanske, kanske hade Vimmerby kunnat få med sig poäng.

– Målvakten var på den, men tyvärr har det varit stolpe-ut för oss hela säsongen, säger Rickard Thuresson



Tre nya baklängesmål och totalt 52 insläppta på 19 matcher. Bara jumbon Borens IK har släppt in fler mål samtidigt som VIF har gjort fjärde flest mål i serien – lika många som trean Ljungsbro. Statistik som talar sitt tydliga språk kring var det största problemet ligger.

– Det var väl egentligen bara i förra matchen mot Myresjö som vi gjorde en riktigt bra match defensivt på länge.

Hur ser du på era chanser att hålla er kvar?

– Det är tufft såklart. Vi har det inte längre i våra egna händer men kommer givetvis göra allt vi kan så länge chansen finns. Vi får se helt enkelt.