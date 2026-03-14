Djursdala SK lekte hem gruppsegern: "Dominerat matcherna"

Isack Thuresson gjorde 3-0 och 4-0 inom loppet av två minuter i andra halvlek och punkterade matchen mot Frödinge/Brantestad SK. Foto: Arkivbild

Tre av tre möjliga segrar och förkrossande 16-1 i målskillnad. Djursdala SK har haft lekstuga i gruppspelet av Toyota Cup. – Skönt. Vi har visat att vi är det bästa laget i gruppen och har dominerat matcherna, säger tränaren David Henriksson efter 5-0-segern mot Frödinge/Brantestad SK.

Djursdala SK hade som väntat inga som helst problem att besegra Frödinge/Brantestad SK och gå rent genom gruppspelet. Simon Henriksson satte både 1-0 och 2-0 i första halvlek och när Isack Thuresson gjorde två mål på lika många minuter i andra halvlek var matchen förstås avgjord. Jonathan Arvidsson fastställde slutsiffrorna till 5-0 i den 73:e matchminuten.

– Frödinge försvarar sig bra i första halvlek och är kompakta. Vi har lite problem där men i andra får vi till spelet bättre och lyckas öppna upp dem lite mer, säger tränaren David Henriksson som var belåten med hela gruppspelet.

– Det känns bra och nu är det bara att bygga vidare. Vi har tufft motstånd mot Gullringen på fredag och det blir spännande att se hur vi står oss mot dem. De stod upp bra mot IFK Västervik igår (fredag) och det känns som att de har tagit steg i rätt riktning.

Han vill berömma hela laget för hårt slit men ger extra plus till tvåmålsskyttarna Simon Henriksson och Isack Thuresson.

"Flera steg framåt"

För Frödinge/Brantestad SK var det andra raka storförlusten. Efter att ha inlett Toyota Cup med en 2-1-seger mot Storebro har det blivit 1-6 mot Södra Vi IF och 0-5 mot Djursdala SK.

– Jag är ganska glad ändå. Vi pratar mycket om att vi håller på med en process och det är flera steg framåt mot förra helgen. Djursdala är jätteduktiga och det är två lag som försöker spela fotboll. Man märker att de har tyngd och i slutet rinner det iväg lite, jag tror att de har två i stolpen sista två minuterna, säger tränaren som ser positivt på den kommande säsongen:

– Nu är känslan god igen. Hade du frågat mig förra veckan hade jag varit väldigt orolig. Nu är jag glad och jag tycker att hela laget gör en jätteinsats.