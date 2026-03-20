Djursdala pressade Gullringen – Drecos tidiga mål avgjorde: "En jättematch"

Haris Dreco blev matchens enda målskytt när Gullringens GoIF besegrade Djursdala SK. Men trots ett tidigt mål satt segern långt inne och det syntes inte att det skiljer en division mellan lagen. – Vi gör en jättematch och visar att vi kan tävla mot bättre motstånd, säger DSK-tränaren David Henriksson.

Det tog bara tre minuter för Gullringens GoIF att spräcka målnollan på Arena Ceos i träningsmatchen mot Djursdala SK. Yassin Jalil Kader svarade för ett fint förarbete på vänsterkanten innan han serverade Haris Dreco som säkert placerade in 1-0. Där och då såg det ut att kunna bli en målrik historia.

– Ett väl tidigt mål där de kommer igenom lite för lätt och vi inte riktigt är påkopplade. Men baklängesmålet gör att vi växer in i matchen och tar över. Jag tycker att vi spelar riktigt fin fotboll och rullar ut dem genom mitten i första halvlek. Det är vi som är det bättre laget och skapar chanser att kvittera, säger DSK-tränaren David Henriksson.

"En jättematch"

I andra halvlek öppnade Gullringens GoIF starkt och skapade fler chanser att utöka ledningen men utan resultat. Djursdala växte in i matchen utan att lyckas kvittera och Drecos mål blev matchens enda.

– Gullringen är vassare första 10-15 sedan kommer vi tillbaka. Vi sliter för varandra, sitter ihop i lagdelarna och återerövrar bollen på ett bra sätt. En jättematch. Vi visar att vi kan vara med och tävla mot bättre motstånd även om jag hade velat se mer noggrannhet sista offensiva tredjedelen, säger Henriksson.

Karlo Goranci i Gullringens GoIF var tydligt besviken med insatsen i första halvlek.

– Vi startar jättebra. Ett bra mål efter jättefint initiativ av Yassin och ett bra avslut. Sedan var det ridå. Djursdala är klart bättre och vi håller inte våra positioner. Vi tittar för mycket boll, ger bort för mycket ytor och har för dålig intensitet och passningsspel. När vi ska vända upp tar vi flera touch och vi missar passningar på två meter, säger tränaren och fortsätter:

– Vi tar ett snack i paus, en liten småutskällning. Vi kan inte falla isär bara för att Djursdala är intensivare. Gör vi samma sak mot ett division fyra-lag kommer vi att bli straffade. Första kvarten i andra halvlek är jättefin. Då har vi intensiteten, rätt aktioner med bollen och hittar ytor. Vi borde ha gjort minst tre mål där men får inte in bollen. Sedan tryter orken, några får krampkänningar efter 60 minuter vilket är ett tecken på att vi är dåligt tränade. Därefter dör kvaliteten och det blir en typisk träningsmatch av det med bolltapp från båda lagen.

Annons:

Träningsläger väntar

Nästa vecka väntar ett välkommet träningsläger på Öland för Gullringen.

– Det blir ett perfekt tillfälle för oss att gå igenom vad vi gör bra och mindre bra och bygga ihop truppen, säger Karlo Goranci som ville dela ut beröm till Herman Lynbechs insats i presspelet och Ola Lindblom och Alexander Svartz i mittlåset.