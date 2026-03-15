Mörlunda slog Tuna – båda lagen hade decimerat manskap

IFK Tuna och Mörlunda GIF hade decimerade manskap i dagens Toyota Cup-möte. Mörlunda vände 1–2 till 3–2 i den tabellmässigt sett betydelselösa matchen mot Tuna.

Fårbo FF har lagt beslag om gruppsegern i Toyota Cup efter tre raka segrar. Dagens möte mellan IFK Tuna och Mörlunda GIF, som har vunnit en match och förlorat en match, betydde inte särskilt mycket sett ur ett tabellmässigt perspektiv.

Tuna gjorde 1–0 i början av första halvlek och 2–1 i början av andra halvlek efter mål av Victor Gustavsson och Jihad Assaf. Kort efter 2–1-målet kvitterade William Steintholtz till 2–2 och 1–1-målskytten Charlie Adolfsson avgjorde matchen med 3–2 i 75:e minuten.

– Det är en mycket bra insats från hela laget. Vi är elva man plus att Rikard (Robertsson) är ombytt. Han kom in och assisterade till 3–2, så det var stabilt, säger William Steinholtz.

Varför vinner ni matchen?

– Vi gör det vi kommer överens om att vi ska göra. Vi vågar spela mycket genom mitten och driver boll på ett bra sätt. Det är en rätt så betydelselös match och känslan är att vi vågar släppa loss och spela genom mitten. De satte inte så hög press, vilket gjorde att det fanns mycket ytor på mitten och det utnyttjade vi på ett bra sätt, säger William Steinholtz.

Plus delades ut till hela laget.

– Det är jättebra från alla spelare som är med i dag.

"Inget att hänga i granen"

Hampus Nilsson, Tunatränare i Oskar Erikssons frånvaro, var missnöjd med lagets insats på Arena Ceos.

– Det var inget att hänga i granen utan vi får se det som ett bra träningspass. Vi hade fem-sex startsspelare borta av olika anledningar i dag, säger Hampus Nilsson.

Vad är du missnöjd med i er prestation?

– Vi tar lite för lite löpningar och det blir för lojt och tamt. Det blir svårt när matchen inte betyder något, men jag hade önskat mer löpningar och mer go i laget. Det finns mer att ge, säger Hampus Nilsson.

Bäst i Tuna var Pelle Ström, Jihad Assaf och Simon Pettersson.