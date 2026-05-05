KLART: ALLSVENSKE TOPPBACKEN LÄMNAR KALMAR HC

Det har ryktats om det ett tag, och i dag blev det officiellt. Kalmar HC:s toppback Carl-Johan Lerby lämnar klubben.

Redan för ett par veckor sedan började ryktena florera om att Kalmar HC:s backklippa Carl-Johan Lerby lämnar klubben. På tisdagen blev det officiellt, då han tackades av på klubbens sociala medier.

”Carl-Johan har med sin rutin och sitt hjärta varit en viktig pusselbit i vårt lagbygge under de senaste åren. Vi vill tacka för alla uppoffrande täckta skott, de viktiga poängen och för det stora hjärta du visat både på och utanför isen”, skriver klubben.

Carl-Johan Lerby, som anslöt från Björklöven inför den förra säsongen, har totalt spelat 91 matcher och producerat 62 poäng fördelat på 18 mål och 44 assist under sina två säsonger i KHC-tröjan.

Finska laget Pelicans pekas ut som Lerbys nästa klubbadress.