VÄSTERVIK HITTADE FARTEN TILL SLUT – VANN PREMIÄREN

Västervik Speedway tog till slut en stor seger i kvällens hemmapremiär mot Piraterna. Foto: Hans Lindqvist

Västervik Speedway tog i kväll en planenlig seger när Bauhuasligan inleddes med hemmamatch mot Piraterna. Efter en del problem med den nyanlagda banan hittade Västervik fart efter halva matchen och därefter var det aldrig något snack. 53-37 slutade matchen, trots att en hemmaförare fick lämna den efter bara ett par heat.

I höstas lyckades Västervik Speedway bärga ett efterlängtat SM-guld, det första på 20 år. Många ”experter” tippar Västervik som en av de absoluta favoriterna även i år. Och visst har man en god chans att lyckas med det, och man ska absolut inte dra några växlar efter en match, men i kvällens premiär såg det emellanåt lite halvknackigt ut. Åtminstone till att börja med. Halvvägs in i drabbningen började man dock hitta rätt både med inställningar och spårval på den nyanlagda banan, och det rann i väg i matchprotokollet.

Noterbart är att Motalalagets tjeckiske förare, Václav Milik, skadade sig på träning i söndags. In i laget kom i stället Kevin Fajfer, kusin till Oskar Fajfer som också kör för Piraterna.

Inledde med femetta

De regerande svenska mästarna fick en bra start på kvällen då Tom Brennan och Robert Lambert körde hem en helt odramatisk femetta. Och vi var nog många som trodde att det skulle slå an tonen för den här kvällen. Men så blev det inte riktigt.

Reservheatet, heat 2, slutade oavgjort när gästernas Jonathan Ejnermark (överlägset bäst hos gästerna) visade ryggen till Victor Palovaara och Noel Wahlquist.

Resultatet i det tredje heatet blev detsamma. Den här gången var det Piraternas talangfulle lett Daniil Kolodinski som övertygade och rann ifrån hemmaduon Jacob Thorssell och Rasmus Jensen.

Nytt banrekord

11-7 till hemmalaget var ställningen vid den första sladdpausen, men det utjämnades till 12-12 direkt i den fjärde heatet. Värmlänningen Ejnermark tillsammans med tidigare juniorvärldsmästaren på 250 cc, polacken Oskar Paluch, gav inte hemmalagets Mads Hansen och Palovaara skuggan av en chans.

I heat nummer fem visade gästernas Daniil Kolodinski att hans starka körning i sitt första heat inte var någon tillfällighet, utan här vann han ohotad före Tom Brennan och Noel Wahlquist – dessutom på nytt banrekord.

I det sista hetat innan den andra sladdpausen återtog Västervik ledningen efter 4-2 för Jacob Thorssell och Rasmus Jensen med Bartosz Smektala placerad däremellan.

Nyförvärvet lämnade matchen

Firma Brennan/Lambert fixade en stensäker dubbelseger i heat sju och därmed en sexpoängsledning för hemmalaget.

Heat åtta slutade i luftstaketet i den första kurvan för gästernas Oskar Paluch och en flygtur över staketet för hans hoj. Paluch klarade sig oskadd, omstart för samtliga förare och där bjöds vi på dagens bästa heat. Rasmus Jensen ledde från start till mål och Ejermark tog en lika klar andraplats, men där bakom hade Jacob Thorssell och Oskar Paluch en stenhård fajt om tredjeplatsen som Västerviksföraren till slut vann.

Till heat nio kom nyförvärvet Victor Palovaara aldrig ut (lämnade matchen av familjeskäl), men Mads Hansen fixade 3-3 ensam mot Smektala och Kevin Fajfer.

Ställningen i paus, som numer alltså kommer efter nio heat, var 31-23 till hemmalaget.

Lambert fullpoängare

Efter pausen drog Västervik ifrån ytterligare, detta trots bland annat en lyckad toppning med raketen Ejnermark för gästerna samt att Victor Palovaara då inte heller körde det tolfte heatet.

4-2, 4-2 och 3-3 (Noel Wahlquist stentuff när han som ensam hemmaförare passerade båda Piraternas reserver) i heat tio, elva och tolv gjorde att Västerviks ledning var 42-30 inför heat 13 och de båda avslutande nomineringsheaten, och matchen i princip i hamn för Västervik.

I och med Jacob Thorssells heatseger i heat 13 var hemmasegern klar även i praktiken. Slutsiffrorna skrevs sedan till 53-37 efter femetta av Hansen/Lambert i det 14:e heatet och 3-3 i det sista efter heatseger för Lambert som blev fullpoängare med 13+2.

Kul också att se Noel Wahlquists insats, som nog var den vassaste hittills av honom i Bauhausligan.

Mer om matchen senare i kväll.