Ankarsrums ess gjorde hattrick mot Storebro

Storebro inledde starkt och ledde med 2-0. Men vad hjälpte det när AIS hade Robin Thorén Johansson? Bortalaget tog ikapp till 3-3 och spetsen gjorde samtliga bortamål.

Bortatränaren Daniel Wernersson var nöjd över att hans lag inte gav upp trots den tuffa inledningen.

– Det var en väldigt bra match, vi tabbade oss lite med två misstag i början, men vi reste oss och är det bättre laget större delen av matchen. Det är skönt att vi kommer ikapp och att vi inte låter det sänka oss. Positionsspelet sitter mer och mer, vi börjar få rull i spelet och hittar varandra. Vi ser mer samspelta ut, säger han.

Robin Paulsson och Redone Mohammed gjorde varsitt hemmamål första tio. Sedan klev alltså Thorén Johansson in i handlingen med två mål före paus. I mitten av andra satte Robin Paulsson sitt SIF i förarsätet igen, men kvitteringen kom med cirka tio. Kvar.

Hela Ankarsrum plussas, men självklart får tremålsskytten ytterligare ett omnämnande i denna text.

"Borde ha gjort det bättre"

Tvåmålsskytten Robin Paulsson är även assisterande tränare. Han var inte nöjd med sitt lags insats.

– Första 20 var bra, men efter 2-0 var det som att vi ville åka hem. Det kändes konstigt, men det kan vara så med ungdomlig entusiasm. Det blev lite naivt och det passade Ankarsrum. Efter 3-2 kändes det som att det skulle gå vägen, men de slog långbollar från målvakten och vi fick inte pejl på dem. Det var lite slarvigt och vi borde ha gjort det bättre, säger han.

Gabriel Fransson Åberg och Viktor Svensson plussas.

Tabellen finns här.