Vimmerby slog jumbon klart – höll nollan igen

Vimmerby fortsätter imponera i division fyra. Idag kom fjärde segern – och Gustaf Johansson höll nollan igen. VIF har bara släppt in ett mål på fem matcher.

Storfavoriten hade inga problem med jumbon Ekhagen ikväll. Två mål i vardera halvlek gav tydliga 4-0 – siffror som väl speglar skillnaden mellan lagen.

Vimmerby är helt enkelt ett pass klasser bättre på i stort sett allt.

– Det är en match där de flesta förväntar sig att vi ska vinna och det kan ha sina utmaningar. Det var lite svårspelat underlag och vi gör inte en av våra bästa prestationer, men vinner ändå med 4-0 och det är såklart skönt, säger tränaren David Lindgren.

"Skönt att ha honom"

3-0 kom tidigt i andra och eliminerade all spänning. Vimmerby hade full kontroll och i målet fortsätter Gustaf Johansson att vara dunderstabil.

– När det kommer lite chansartade lägen bakåt gör ”Gurra” några fina parader och vi får hålla den fina nollan. Det är skönt att ha honom där bak, säger Lindgren som tyckte att hans Vimmerby var bättre på allt.

– Vi är ett mycket bättre fotbollslag. Det är svårt att peka på något enskilt, vi är klart bättre både individuellt och som lag. Det känns lite som en dag på jobbet.

Fyra olika målskyttar

Vimmerby slog av på takten i slutskedet. Fyra målskyttar blev det: Olle Carlsson, Armend Mahmutaj, Melker Johansson och Max Karlsson.

– Jag är nöjd med att vi gör fyra mål. Spelmässigt har vi ett högre tempo i oss egentligen, men jag har förståelse för att det blir en viss anpassning efter motståndet och man kanske vill göra lite saker som tillåts i en matchbild där vi är det bättre laget. Det är svårt att klaga när vi vinner med 4-0, vi är jättenöjda.

Olle Carlsson gjorde en fin insats på mitten och plussas tillsammans med Gustaf Johansson som faktiskt inte släppt in mål på 437 minuter. Ett otroligt facit.

