Nattsvart kväll för FBSK – storförlust och målvakten skadad

FBSK upplevde en riktigt mörk torsdag. Mycket sämre än 0-7 mot Ariel och trolig långtidsskada på viktige målvakten Robert Nilsson kan det förhoppningsvis inte bli.

Tränaren Patrik Nilsson var konfunderad efter lagets totala kollaps.

– Vi börjar bra, men de gör ett mål och det är ridå ned direkt. Vi känns som ett sargat lag och det bara rullar på. Det märks att det är ett lag som inte har vunnit så mycket. Det krävs skrämmande lite för att rucka på allt. Jag tycker att det ser jättebra ut på träning, men på matchen finns inget kvar och det blåser bara iväg, suckar han.

FBSK:s situation blev ännu sämre av att målvakten Robert Nilsson klev av skadad.

– Vi tror att det är någon muskel som släppte. Det blir nog inte mer den här säsongen och det är ett bekymmer. Vi har Vilmer Krantz som är gammal målvakt, men vi får fundera lite på det.

Fredric Carlsson och Tage Falk plussas. Tabellen är inte heller någon rolig läsning för FBSK, men här finns den i alla fall.