Sena straffar gav tre poäng till Storebro IF i kommunderbyt

Två straffar i slutminuterna fällde avgörandet i torsdagens kommunderby. Båda straffarna tilldelades gästerna Storebro IF, som även gjorde mål på båda. Matchen på Lundavallen i Frödinge slutade just 0-2.

Spelmässigt var det en jämn division 6- match, åtminstone i den första halvleken. I den andra halvleken tog Storebro över, och skapade även fler chanser än hemmalaget Frödinge-Brantestad SK.

Men avgörande kom sent. När bara ett par minuter återstod av matchen kom en tredjegubbe in i ryggen på en av Storebros anfallare och domaren blåste straff. Den sattes av Ludvig Lindersson.

Därefter satsade FBSK allt framåt, men på en kontring kapades en friställd Storebro-spelare och den andra straffen inom loppet av ett par minuter var ett faktum. Här gjorde Isac Green inget misstag.

Samstämmig analys

– Den första straffen såg jag inte, men jag köper domarens förklaring. Den andra var solklar, så det är inget att säga om, säger FBSK-tränaren Patrik Nilsson.

– I den första halvleken är vi jättebra och har några lägen. I den andra halvleken är Storebro bättre och framför allt hungrigare. Jag hade väl inte sagt att oavgjort hade varit direkt orättvist, men Storebro hade nog lite mer än vad vi hade och vinner rättvist, säger Patrik Nilsson, som gav beröm till Jonathan Andreasson och Viktor Brindmark.

Tränarkollegan i Storebro, Jimmi Wikström, hade samma matchanalys.

– Sett över 90 minuter tycker jag att vår seger inte är mycket att säga om. Vi tar över i den andra halvleken och har fler lägen. Tyvärr tillåter inte fotbollsplanen något skönspel, men vi pratade inför matchen om att det var viktigt att ta kampen, och det gjorde vi verkligen i dag, säger SIF-tränaren som plussade extra för Viktor Svensson, Marcus Skoog och Viktor Johansson.