Succéartisten åter på Kharmas scen – här är löftet inför helgen

Efter en fullmatad vår på Kharma är det i helgen dags för försommarens första livespelning. På scen gör Papi Santana en hett efterlängtad återkomst.

Det har varit en hektisk vår för nattklubben Kharma i Vimmerby med bland annat både festivalhelgen Vimmerby Gungar och jubileum. På lördag är det dags för nästa liveakt när Papi Santana gästar.

– Han var hos oss för drygt ett år sedan och gjorde en kanonspelning, men mycket har hänt sedan dess. I dag skulle jag säga att Papi Santana är en av våra mest populära och önskade artister, säger Christopher Novratidis på Kharma

– Papi Santana är känd för sina hårda beats och sin smittsamma karisma. Jag kan garantera en energisk spelning med hans karaktäristiska blandning av råa texter, humor, träffsäkra punchlines och medryckande rhythm and blues. Det här är ett häftigt tillfälle att uppleva en av Sveriges mest populära artister live i en intim klubbmiljö, säger Christopher.

Som vanligt när det bjuds på livespelning på Kahrma är hela nattklubben öppen och discjockey håller dansgolvet i gång ända fram till klockan 03.00.