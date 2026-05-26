Populära pokalen ställs in – lokala lag brukar delta

Det var Gullringens GoIF som vann Kisapokalen 2025. Nu blir det ingen 100:e upplaga i år. Foto: Pressbild

Förra året firade Kisa BK 100 år som förening. Då fick man till en Kisapokal – men nej. 2026 blir det inget.

Det blir ingen pokal nummer 100 år 2026. Kisapokalen, som startades redan 1926, är Sveriges äldsta pokal och förra året, när KBK firade hundra år som förening, blev den 99:e upplagan av.

Pokalen fick ställas in 2024, men förra året deltog arrangörsföreningen, Rimforsa IF och våra två kommunlag Gullringens GoIF och Vimmerby IF.

Det var Gullringens GoIF, bland annat med VIF-ikonen Lars Gustavsson i kassen, som snuvade Kisa BK på segern i förra somarens pokal.

"Ett tråkigt besked, när inbjudna lag tackar nej och intresset är svalt så finns det tyvärr inget annat beslut att ta än att ställa in turneringen", skriver Kisa BK på sin hemsida.