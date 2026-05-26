Jagade efter kvinna – nu åtalas hon för bikinistöld

Det var den 7 maj i år som personal på Intersport fick jaga efter en kvinna. Nu åtalas kvinnan för bikinistöld i butiken.

Det var sent på eftermiddagen torsdagen den 7 maj som en polispatrull beordrades till Intersport i Vimmerby. En kvinna misstänktes då ha plockat på sig en bikini.

Kvinnan vägrade visa sin medhavda väska och lämnade i stället butiken. Personal följde efter kvinnan tills en patrull anslöt. Vid visitation hittades bikinin.

– Den togs i beslag eftersom både misstänkt och butiken gör anspråk på den. Det är oklart varför hon tyckte att den var hennes, sa Hampus Haag vid polisen.

Kvinnan, som är i 35-årsåldern och skriven i Vimmerby kommun, åtalas nu för ringa stöld. Kvinnan nekar till brott och menar fortsatt att bikinin är hennes.

Värdet på bikinin, som både innehöll över- och underdel, uppgår till 358 kronor. Prislapp och galge har anträffats tillsammans med bikinin i kvinnans väska, enligt stämningsansökan.

Åklagarens påföljdsförslag är att hon ska dömas till böter på sammanlagt 3 300 kronor.