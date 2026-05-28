HULTSFREDS TURISTSIDA UTSATT FÖR DATAINTRÅNG

Direkt när kommunen fick vetskap om händelsen sattes en arbetsgrupp ihop för att analysera risken för att känsliga uppgifter läckt ut, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Webbplatsen är nu åter i drift och intrånget ska vara åtgärdat. Händelsen är anmäld till både polisen och Integritetsskydssmyndigheten.

"Incidentrapportering är gjord enligt CERT-SE", skriver kommunen.

Om någon eller några fått sina personuppgifter läckta är oklart. Kommunen är skyldig att informera personer som riskerar att ha fått det enligt GDPR och just nu utreds om så är fallet.

"Med anledning av dataintrånget kan vissa publicerade inlägg och arrangemang ha försvunnit från webbplatsen. Om ditt arrangemang saknas ber vi dig vänligen kontakta oss via e-post på turism@hultsfred.se eller telefon 010-354 21 78, så hjälper vi att återpublicera informationen", skriver man.