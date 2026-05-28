Precis som förra året – Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar klättrar i rankingen

Frederika Svensson och hennes Hultsfred klättrar mest i hela länet.

Tårtan som blev över från förra året är bara att gräva fram ur frysen igen. Det jublas nämligen på näringslivskontoren i Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar under torsdagen. Alla fyra kommuner klättrar i Svenskt Näringslivs årliga ranking.

Under hela 2000-talet har Svenskt Näringsliv rankat företagsklimatet i landets olika kommuner. Totalt är det över 30 000 företag i länet som deltagit i enkätundersökningen som pågått från januari till mars.

I länet är det 1 160 företag som svarat på enkäten från blandade branscher och det ger en svarsfrekvens på 46 procent. Tidigare år har Svenskt Näringsliv släppt enkätsvaren under våren och själva resultatet och rankingen på höstas. I år har man gjort en ändring där och släpper nu allting samtidigt.

Utöver faktorerna, som bland annat handlar om service, dialog, attityder till företagande och kommunens förståelse för företagens villkor, bygger mätningen även på ren statistik från SCB.

– Det är en riktig högtidsdag och tanken är att den här undersökningen ska leva och att man ska grotta ned djupare i den och använda den på ett bra sätt för att med gemensamma krafter skapa ett bättre företagsklimat. I grund och botten är vi alla betjänta av att företag får bästa förutsättningar för att växa, utvecklas och skapa tillväxt, säger Johnny Rönnfjord, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Västervik näst bäst i länet

Kommunerna lägger stor vikt vid Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och Kalmar läns sammanfattande omdöme hamnar på 3,4 på den sexgradiga skalan. Sju kommuner har förbättrat sig medan två kommuner i länet har tappat.

Borgholms kommun toppar, likt förra året, rankingen i länet. Trots ett tapp på sex placeringar är man 85:a i Sverige och den enda kommunen i länet på topp-100. Mönsterås som länge var den eviga ettan tappar 36 platser och är nu bara fyra i länet.

Av de kommuner Dagens-tidningarna bevakar får Västervik den allra bästa placeringen. Västervik klättrar tolv platser och är på plats 118 i Sverige och näst bäst i länet. Det sammanfattande omdömet ligger på 3,7. Endast två faktorer hamnar under godtagbart.

– Det är väldigt glädjande och det är gröna staplar i princip på allt och även över tid. Det är en positiv trend som håller i sig, säger regionchefen Johnny Rönnfjord.

Blickar man bakåt i tiden har Västervik förbättrat sig med 145 placeringar. Där Västervik hamnar lägst handlar om konkurrens från kommunen, där man rankas på plats 278 av 290 svenska kommuner.

– Det finns också utmaningar kring upphandling och infrastruktur.

"Resan dit är enorm lång"

På den stora länsgemongången i morse var det näringslivsutvecklaren Daniel Niklasson som uttalade sig om Västerviks siffror.

– Det här är ett resultat av att vi har samlat näringslivsfrågorna i ett näringslivskontor. På det sättet kan vi knyta frågorna närmare andra kommunala delar. Det är extra kul att vi klättrar i nästan alla delar och det här är ingen quick fix. Det handlar om systematik och att jobba brett. Vi gör mycket företagsbesök, både stort och smått. Vi är rätt nöjda, men det är inget självspelande piano och det gäller att hänga i inom hela organisationen, säger Daniel Niklasson.

Kalmar kommun är trea i länet och är två platser bakom Västervik nationellt sett. Det är en förbättring på 13 placeringar. Det sammanfattande omdömet för Kalmar hamnar på 3,7.

– Mycket är glädjande för Kalmar och det är en helt grön förändringsstapel. Det är viktigt med attityder och det spelar roll vad politiker och tjänstepersoner har för attityder. Det är endast upphandling som hamnar under godtagbart, säger Johnny Rönnfjord.

Per Ekman, tillväxtchef i Kalmar kommun, säger att man är glada över förbättringen.

– Det är långt ifrån vår målsättning om att vara topp 30 i alla mätningar. Resan dit är enorm lång och vi får se våra små kommuner i länet som föredömen. Vi hamnar på plats fem bland de 25 kommuner som är lika stora. Den är vi glada över. Vi gynnas av att ha satt fart och vill från Kalmar kommun prioritera frågor som rör entreprenörskap. Jag tror att företagen ser att vi anstränger oss och det tror jag slår igenom i mätningen. Det är ingen "rocket science" utan det handlar om stort hjärta och att sätta fart på saker och ting, säger Per Ekman.

Politikerna Erik Ciardi (C) och Hanne Lindqvist (M) närvarade också.

– Vi går åt rätt håll och man ska ha en stor eloge för det. Vi är ändå på plats 120 och ska betydligt bättre än så. Resan är påbörjad och ska fortsätta, säger Hanne Lindqvist.

Hultsfred klättrar mest

Hultsfreds kommun hamnar femma i länet och är den kommun som står för den bästa förbättringen av alla. Det sammanfattande omdömet ligger på 3,4. Man tar 21 rankingplaceringar och är nu 154 i landet. Det är tredje året i följd som Hultsfred stiger. Frågan om kommunens konkurrens stiger mest och gör det med hela 91 placeringar.

– Bra jobbat Hultsfreds kommun! Det är en positiv utveckling och Hultsfred har blivit bättre på väldigt mycket. Det går i rätt riktning, säger Johnny Rönnfjord.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) och näringslivsstrategen Frederika Svensson fanns på plats för Hultsfreds räkning.

– Det är jättekul att trenden håller i sig för oss och det är kul med störst klättring i länet. Näringslivsgänget gör bra saker och många faktorer spelar roll i det här. Det är väldigt positivt och jobbet ger resultat, säger Mikael Karlsson.

På några års sikt har Hultsfred tagit stora kliv.

– Vi tittar gärna på ett femårigt perspektiv och ser vi den bilden är det grönt över alla år. Vi gör nästan inget utan dialog och har en väldigt nära dialog med näringslivet. Vi jobbar så brett vi bara kan. Något annat är väldigt värdefullt och det är att vi börjat titta på samverkan i norra länet. Det gäller att tuffa på och där kan vi jobba med infrastruktur och försöka förbättra de resultat som inte är så fina, säger Frederika Svensson.

Vimmerby fortsätter öka

Vimmerby ökar från 3,4 till 3,5 i sammanfattande omdöme. Det ger en sjätteplats i länet och placering som kommun nummer 170 i landet, vilket är en förbättring med nio platser. På tre år har Vimmerby nu stigit 66 placeringar.

Lägst rankat är frågan om relevant kompetens, där man är på plats 254 av 290 kommuner. I övrigt går den långsiktiga utvecklingen i positiv riktning rakt över.

– Vimmerby har en positiv utveckling och har haft det i fem år. Den håller i sig nu i rankingutvecklingen och grattis Vimmerby till ett bra jobb, säger Johnny Rönnfjord.

Kommunen representerades av kommunstyrelsens vice ordförande Peter Karlsson (C) och näringslivsstrategen Patric Engqvist.

– Det är såklart positivt att vi har ökat så pass mycket de senaste åren. Vi gjorde ett omtag för några år sedan och har gjort ett arbete med Företagarnas styrelse, där vi har jobbat med näringslivsfrågorna. Det i samband med att vi har varit ute starkare i dialogen är min analys till varför vi stiger. Jag lägger inga värderingar i vad för politik som förs, men vi har haft en politik som varit stabil och det finns från höger till vänster ett ganska brett stöd i näringslivsfrågorna, säger Engqvist.

Peter Karlsson instämde i mycket av detta.

– Det viktigaste är dialogen och vi har satsat på besök i olika former. Vi kommer utveckla det ännu mer framöver. Dialogen är det viktiga och det handlar om att utvärdera vad vi är bra på och vad vi är dåliga på.

De högst prioriterade åtgärderna från företagarna för att ytterligare förbättra företagsklimatet generellt i länet handlar om att öka förståelsen för företagande, förbättra det lokala vägnätet, jobba mer med dialog mellan kommunen och företagen, lägre kommunalskatt och kortare handläggningstider i fallande skara.

Högst i hela landet rankas Höganäs kommun följt av Vårgårda och Danderyd.