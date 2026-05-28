KLART: DACKARNA ÖVERENS MED YTTERLIGARE TVÅ FÖRARE

Dackarnas lagledare Morgan Andersson har bråda dagar. I dag berättar han att ytterligare två förare är klara för den skadedrabbade klubben. Foto: Hans Lindqvist

Morgan Andersson lever just nu mitt i sin speedwaykarriärs mest kaosartade dagar. Fyra skadade förare på två dagar innebär enorma bekymmer. En ersättare till Tai Woffinden är presenterad, men nu berättar Andersson att ytterligare två förare är klara.

I söndags kraschade världsstjärnan Tai Woffinden i Polen och ådrog sig revbensbrott och fraktur på en skuldra. Men det skulle visa sig bara vara början på Dackarnas skadehelvete.

I Målillalagets osannolika hemmamatch i tisdags körde först Matias Nielsen omkull och bröt nyckelbenet, Tomas H Jonasson voltade och fick utgå och Artem Laguta kraschade rakt in i sargen och bröt handleden.

Hur länge de tre sistnämnda blir borta är ännu oklart.

"Inga problem att göra fel"

– Jag kommer att veta mer om Artem och Matias i kväll och i morgon, men de kommer i alla fall inte vara med i någon av de tre närmaste matcherna. Tomas är ordentligt mörbultad, men han kommer inte vara borta någon längre tid. Om han kan köra redan på tisdag vet vi inte än, säger Morgan Andersson.

Hur går dina tankar efter allt som har hänt?

– Ja du, jag har aldrig tidigare varit i närheten av att vara med om detta. Ännu så länge har det mest handlat om att få ihop lag till på tisdag för att slippa lämna walk over. Samtidigt gäller det att tänka till ordentligt så man inte gör något galet. Det är helt klart inga problem att göra fel i det här läget, säger Morgan.

Två nya förare klara

I går gjorde Dackarna klart med 28-årige dansken Andreas Lyager som ersättare för skadade Tai Woffinden i minst 28 dagar. I dag kan Morgan Andersson berätta att han har muntligt klart med två ersättare för Artem Laguta och Matias Nielsen.

– Det är en del beslut att ta och papper att skriva innan jag kan berätta namnen på dem. De beslut som måsta tas handlar om hur vi ska skriva in dem i laget. Så här tidigt på säsongen vill man inte bränna för många av de tre transferkort man har. Säg att Lyager gör succé och så har vi inget transferkort kvar för att ta in honom i laget när Tai är tillbaka. Här gäller det att väga in alla aspekter och tänka noga, för det är lätt att det kan bli galet. Men jag hoppas att det ska vara klart inom 24 timmar, säger Morgan Andersson.

Hur ser du på Jakun Krawczyks och William Drejers framtid i klubben?

– Där har du en aspekt till, men vi tittar på ersättare för någon av dem. Så kan jag väl säga.