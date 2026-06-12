Helt öppna spjäll – då var FBSK effektivare än Örbäcken

Det var öppna spjäll åt båda håll när Frödinge-Brantestad SK i kväll tog emot FC Örbäcken i fotbollssexan. Effektivitet och en gyllene åttaminutersperiod gav segern till hemmalaget.

Men det var gästerna från Västervik som öppnade starkast. Efter 30 sekunders spel hade man sin första chans och dryga minuten senare låg bollen inne i Frödinges mål.

Det angav på något sätt tonen för matchen, för därefter var det fullt blås framåt åt båda håll. Mest framgångsrikt i den chansrika holmgången var hemmalaget som mellan matchminut sju och 15 gick från 0-1 till 3-1. FBSK vann till slut med 4-1

”Inte nu igen”

– När vi återigen släppte in ett tidigt mål tänkte jag bara ”inte nu igen”. Men vi repade oss på ett bra sätt, spelade fin fotboll, hade många bra kombinationer och växte såklart när målen började trilla in, säger Frödinges tränare Patrik Nilsson.

– Jag tycker väl inte att vår seger är orättvis, men det är så sjukt små marginaler. De har en straff som Olle (målvakten Nilsson) räddar. Mål där så hade det kunnat bli en helt annan match, säger FBSK-tränaren som gav alla i laget beröm.

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"Svaga i avsluten"

Tränarkollegan i FC Örbäcken, Armin Beganovic, hade samma matchanalys.

– Efter vårt ledningsmål fortsatte vi att skapa chanser, men bollen ville inte in. Det var helt enkelt en sådan dag. Killarna krigar på så gott det går och vi har en hel del fina anfall, men vi är lite svaga i avsluten och de har en stark period där de är väldigt effektiva, säger han.

– Det är klart att det är surt att åka i väg på bortamatch och inte få med sig några poäng hem, men Frödinge borta är en svår match. Det är ett bra lag som utnyttjar sina styrkor, bland annat fysiken, säger Beganovic, som gav extra gott betyg till målvakten Jacob Norling och Ram Guraziu.

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