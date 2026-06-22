Liten VIF-trupp mot Skövde - så är läget inför bortamatchen

Med flera lag i mitten av serien finns det möjlighet för VIF att ta viktiga pinnar borta mot Skövde KIK ikväll. Just nu är VIF sjua på 16 poäng. Tränare Pelle Lindqvist berättar att man får åka till Skövde med luckor i truppen och att det kommer bli lite ommöbleringar på positionerna. Det är ett stenhårt jobb som krävs och att de kan krävas att laget "behöver blir lite förbannade", konstaterar han.

Vimmerbys damer kommer att spela utan Molly (Levin) som inte fick det att stämma med jobbet och Alice (Kennmark) samt Jonna (Söderberg) som är krassliga. Pelle berättar att det varit en del sjukdomskänningar i laget.

- Ska vi vara ärliga har det varit lite krassligt, mycket känningar i halsen som bubblat upp. Vi jobbar febrilt med det inför avresan vid klockan 14. Det kanske är midsommarfirandet som skördat offer, fast det ska lösa sig. Vi blir än mindre skara än normalt men vi ska ta jobbet för varandra. De som kommer som inhoppare får möjligheten att visa upp sig och flera kommer få testa att spela på nya positioner. Men vi kommer vara laddade när vi kommer till Skövde.



Respekt för Skövde



Trots att Skövde KIK ligger en bra bit ner i tabellen på plats tio med endast sex poäng så är det ett bra lag med potential att slå vem som helst. Ett lag att respektera som gav bra motstånd mot Vimemrby i hemmapreämiären.

- Vi vann med 5 - 1 mot dem i hemmapremiären, men vi var krampaktiga i första halvleken. Det var i andra som det släppte och vi började göra mål. De har efter det gjort prestationer mot både lag i toppen och botten så det är stenhårt jobb som krävs. Visst siktar vi på att åka hem med tre poäng. Vi ska ha dem efter oss i serien så vi behöver bli lite förbannade så är vi påkopplade direkt.



Goda möjligheter till tre poäng



Med två matcher kvar inför sommaruppehållet känner han inte att jakten på placeringar är allt men att det vore gott med lite poängplock mot Skövde idag och Jönköping Södra hemma den 27:e.

- Efter Skövde har vi hemmamatchen kvar och vi ska ta så många poäng mot dem som möjligt, samtidigt som vi inte ska stirra oss blinda på tabellen. Vi kan hota alla lag, som när vi spelade mot Wreta och verkligen pressade dem ända till slutet men fick baklängesmålet. Får vi med oss poäng i de två matcherna är vi riktigt nöjda inför omstarten i augusti. Det är hårt jobb som gäller ikväll och tar vi det så är det goda möjligheter att vi har tre poäng när vi åker hem.