Forwarden lämnar Kalmar efter en säsong

Albin Storm återvände till Kalmar HC i fjol och väljer nu att lämna klubben efter en säsong. Foto: Bildbyrån

Albin Storm återvände till Kalmar HC inför förra säsongen och lämnar nu den allsvenska klubben för spel på annat håll.

Albin Storm anslöt från Borås HC till Kalmar HC inför den gångna säsongen och gjorde det för sin andra sejour och totalt tredje säsongen i klubben. Forwarden noterades för sju mål och sju assist på 51 matcher under den gångna säsongen.

Nu meddelar Kalmar HC att forwarden lämnar klubben efter en säsong.

"Vi vill rikta ett stort tack till Albin för hans insatser, hans professionalism och det hårda arbete han lagt ner i KHC-tröjan under det gångna året. KHC-familjen önskar dig stort lycka till på dina fortsatta hockeyäventyr!", skriver Kalmar HC i ett pressmeddelande.