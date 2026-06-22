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Patient avled efter bristande rutiner – vården anmäler sig själv

Foto: Jakob Karlsson

Patient avled efter bristande rutiner – vården anmäler sig själv

NYHETER 22 juni 2026 10.43

En patient i 40-årsåldern sökte vård med tecken på en TIA-attack på Oskarshamns sjukhus. Befintliga rutiner följdes inte och patienten avled några dagar senare. Händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

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En patient i 40-årsåldern sökte vård med tecken på en så kallad TIA-attack. Enligt Hjärt-Lungfonden är det en tillfällig syrebrist i hjärnan som ofta kallas en liten stroke. Symptomen går snabbt över, men risken för en ny attack är stor.

Patienten lades in för utredning och observation och kort därefter utvecklade patienten tecken på akut stroke. Befintliga rutiner följdes inte och när vården hade kommit fram till att det rörde sig om en stroke hade tidsfönstret för en proppupplösande behandling passerat. Patienten förflyttades till Universitetssjukhuset i Linköping där patienten avled några dagar senare.

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att patienten har avlidit.

”Handläggningen har utsatt patienten för allvarlig vårdskada och har med all sannolikhet bidragit till patientens död”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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