KLAR VINST FÖR VIF – ”DOMINERAR FULLSTÄNDIGT”

Vimmerby IF plockade andra raka segern efter en urstark insats i Skövde. Vackra 4-0 på tavlan speglade matchbilden väl.

Vimmerby placerade skåpet på rätt ställe direkt. Laget kom ut heltaggat och en lyckosam Stina Kägu Bragsjö satte 1-0 efter knappt tio minuter. Bortalaget radade sedan upp målchanser – men utdelningen dröjde till andra halvlek.

Nathalie Johansson, som alltid betydelsefull för sitt VIF, gjorde två och Frida Pöder ett.

– Det är fint att åka från Skövde med tre poäng. Vi pratade ganska mycket om att vi var tvungna att gå in och visa vilka som ville mest direkt och att alla skulle ta ansvar för sin prestation. Det gjorde vi. Alla tog jobbet och levererade. De skapade ingenting farligt på hela matchen. 1-0 stod sig lite för länge, men efter 2-0 kändes det bra, säger tränaren Per Lindqvist.

Ynglingar debuterade

Vimmerby hade full kontroll på motståndet.

– Vi dominerar matchen fullständigt utifrån chanser och bryter deras uppspel gång på gång. De tvingas slå långt, men de fick inte till något farligt. Vi satte en hög press och kunde ha gjort fler mål.

Många i Vimmerby imponerade där trion med Saga Stejdahl, Nathalie Johansson och Stina Kägu Bragsjö bar laget lite extra. Ynglingarna Mila Lindgren och Rayana Alkhanov debuterade i A-laget.

– Hela laget gör det jättebra, vi följde planen och alla tog ansvar för prestationen. Sedan är det att Mila och Raya får sina första seniorminuter.

Tabellen finns här.