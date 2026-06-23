Goranci besviken: ”Två bortkastade poäng”

Gullringen hade chans att markera avstånd till lagen på nedflyttningsplats. Den bommades, både bildligt och bokstavligt talat. Matchen slutade 0-0.

GoIF radade upp fina chanser före paus och borde ha satt sig i förarsätet där – men läge efter läge brändes. Tränaren Karlo Goranci var irriterad över misskavalkaden.

– Jag är besviken, det är två bortkastade poäng. Vi har tillräckligt med hundraprocentiga lägen i första för att döda matchen, men får inte in bollen.

Efter paus höjde Vista sig ett par nivåer samtidigt som GOIF gick ned i skärpa.

– I andra är det jämnt där de har ett jätteläge som Petter räddar. Vi gör ingen dålig match och är stabila bakåt. De har lite omställningar, men överlag känns det tungt i efterhand när vi har de lägen vi har. Vi är ett mycket bättre lag.

"Det är så fotbollen fungerar"

Goranci ansåg att Gullringen tog mental skada av missarna i första.

– Fotboll är en psykologisk sport. Missar man de lägen vi har så ger det energi till motståndaren, det är så fotbollen fungerar och så har det varit genom alla år. Det är så när man inte sätter dit bollen. En poäng är en poäng, men vi borde haft tre. I andra valde vi fel gubbe att slå bollen till när vi skulle slå sista passningen. Sista kvarten hade vi en del lägen, men valde fel beslut.

Spelarmässigt var det jämnt, men Gustavo Borges stack ut på mitten.

Tabelläget för gulsvart går att syna här.