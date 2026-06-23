VIF kryssade efter dubbla upphämtningar – konkurrenterna närmar sig

Vimmerby IF hämtade upp dubbla underlägen och fick nöja sig med en poäng mot mittenlaget Mariebo IK. Samtidigt lyckades toppkonkurrenterna ta tre poäng i sina respektive matcher.

Vimmerby IF firade midsommar med en riktig god känsla efter 6–1-krossen hemma mot Västerviks FF. I kväll väntade Mariebo IK på hemmaplan och VIF gick bet i jakten på tre poäng i serietoppen.

– Till stora delar känns det som två förlorade poäng, säger David Lindgren efter 2–2 mot Mariebo.

Ställningen var 0–0 efter 45 minuters spel där Vimmerby låg på för ett ledningsmål.

– Jag tycker att vi inleder matchen bra och trycker ner Mariebo som ligger väldigt lågt i sina positioner. Det gör att det blir andra typer av utmaningar. Vi har ett massivt övertag och tar oss till ytorna som vi vill, men vi är inte riktigt där och får inte in bollen, säger David Lindgren.

Vad tänker du på?

– Avsluten och inspelen. Vi gör inte mål på våra chanser och finns inte i ytorna som vi vill vid inspelen.

Dubbla kvitteringsmål

Mariebo var i ledning med både 1–0 och 2–1 och Vimmerby kvitterade två gånger om. Albin Gustafsson gjorde 1–1 i minut 72 och Selatin Shaljani 2–2 tio minuter senare.

– Vi har chanser för att göra fler mål efter 2–2, men det är alltid svårt när man hamnar i underläge. Vi vill spela och tiden går fort. Vi har sett att lagen tjänar på att dra ner på tempot så det är viktigt att vi är där från början och nyttjar hela matchen.

Vi bör göra minst ett mål i första halvlek. Med tålamod och att fortsatt flytta bollen visste vi att chanserna kommer komma. Det blir en annorlunda matchbild när de gör 1–0 och vi får jaga.

VIF får nöja sig med en poäng samtidigt som toppkonkurrenterna Aneby SK, Hjorted/Totebo och Jönköping Torpa vann sina matcher och knappar in på serieledaren.

– I stunden känns det surt. Vi får ta poängen, visa vad vi är gjorda av och ta oss an den tuffa matchen mot Hjorted.

Ingen spelare var bättre eller sämre än någon annan i VIF.

Tabellen hittar du här.