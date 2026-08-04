Inget öltält för VIF under superderbyt – "En besvikelse"

Vimmerby IF hade planerat för ett öltält till fredagens derby mot Gullringens GoIF. Men det blir inget av med det. Foto:Arkiv/Pixabay

Planen var att derbyfesten i fotbollsfyran mellan Vimmerby och Gullringen på fredag skulle kryddas med ett öltält för publiken. Men det blir inget av med det. I juni ska VIF ha fått besked om att det var lönlöst att skicka in en ansökan om alkoholtillstånd.

På fredag möts Vimmerby IF och Gullringens GoIF i ett hett kommunderby i fotbollens division 4. Tanken var att fotbollsfesten också skulle erbjuda publiken festligheter i ett öltält, men planen har helt gått i stöpet vilket Vimmerby Tidning var först att skriva om.

Patricia Pöder, senior och marknadsansvarig för Vimmerby IF, är missnöjd.

– Man är lite besviken över att vi inte kan få till det. Jag tycker att det känns som en rolig grej som gynnar hela Vimmerby och ett sätt att göra lite extra kul inför matchen. Det är en besvikelse över att vi inte fått till det.

"En extra krydda"

Föreningen hade allt klart – förutom alkoholtillståndet. I början av juni var beskedet tydligt från kommunen: det var inte lönt att ens ansöka om ett tillstånd.

– Det krävs ju en hel del för att få till en sådan här sak. Vi hade klart med polistillstånd, marktillstånd, Guldkant skulle stå för själva ölserveringen och vi hade klart med väktare också. Alkoholtillståndet hade vi kvar. Tidigt i juni fick vi till oss att det inte var lönt att lämna in en ansökan med tanke på handläggningstid och semesterperiod och då gjorde vi ingen ansökan.

Blev du förvånad?

– Ja, men lite får jag ändå säga. Jag förstår att det finns handläggningstider och har själv jobbat kommunalt. Jag vet att var sak har sin tid och att många instanser var inblandade, men när allt annat var klart så känns det lite tråkigt.

Kan ni göra något annat?

– Vi har ingen plan B så utan vi vill att det blir en folkfest ändå. Ett sådant event hade varit en liten extra krydda och trevlig för folk. Det är ingen tanke som vi släpper framöver, men nu är det inte så många matcher kvar och tiden rinner iväg lite.

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Ökat publiksnittet rejält

Pöder hade hoppats att öltältet skulle locka en del åskådare utanför den vanliga fotbollskretsen.

– Det är precis det jag ser lite. Jag tycker att vi har lite för lite folk på lokalfotbollen och en sådan här sak kan dra lite folk som inte är supersugna på fotboll, men som vill hänga med polarna och kanske få upp intresset för fotbollen.

Vad väntar ni er i publik?

– Vi var dryga 700 mot Hjorted, men de har en väldigt hängiven fanskara, det var superhärligt och den stämningen som var då var det nästan lite gåshud över. Känslan var som på Vimarvallen förr när folk öste in. Runt 700 bör vi kunna förvänta oss mot Gullringen, det är en rolig match.

VIF har snittat 304 åskådare hittills i år – en enorm förbättring jämfört med 117 under fjolårets miserabla säsong i division tre.

– Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss i fyran med de derbyn som är, men jag är inte nöjd med den siffran. Jag tycker att den siffran kan höjas rejält och det finns med i bakhuvudet hos mig hur vi ska göra fotbollen lite mer attraktiv. Det är bara att jobba på och komma på nya saker.

Parkeringen flyttas

På grund av Rally-SM kommer den vanliga parkeringen vid XL Bygg Materialmännen vara stängd för fotbollspubliken. Istället öppnas parkeringsplatserna vid Dollarstore.

– Kommunen har abonnerat ut den stora parkeringen till Rally-SM. Det är lite oturligt, men vi gör det bästa av situationen. Det är bra om man kan samåka och man får vara beredd på att parkera lite längre ifrån än vanligt. Parkeringen för funktionshindrade kommer vara tillgänglig som vanligt.

Micael Rundberg

Jakob Karlsson