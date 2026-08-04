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Tidigare VH-backen får try out-kontrakt i Hockeyallsvenskan

Nathan Staios har skrivit try out-kontrakt med Leksands IF. Foto: Ossian Mathiasson

Tidigare VH-backen får try out-kontrakt i Hockeyallsvenskan

ISHOCKEY 04 augusti 2026 13.42

På grund av pappersstrul blev det en kort sejour i Vimmerby Hockey. Men under sin lilla tid här hann Staios visa vilken kompetent hockeyback han var. Nu får han try out-kontrakt med förväntat topplag i Hockeyallsvenskan.

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Under Vimmerbys första säsong i Hockeyallsvenskan anslöt kanadensiske backen Nathain Staios, son till NHL-legendaren Steven Staios, alldeles i slutskedet. 

På grund av strul med hans papper hann det bara bli en match i grundserien, men Nathan Staios visade under inledningen av kvalet mot Tingsryds AIF vilken kompetent spelare han var. 

I match sex fick han kliva av efter en rejäl smäll och den skadan höll honom borta från spel hela föregående säsong. Nu verkar Staios fått ordning på kroppen igen. 

Och den förre VH-backen kan komma att dyka upp i Vimmerby i vinter också. Han har nämligen skrivit try out-kontrakt med Leksands IF. 

– Nathan kommer till oss på ett korttidskontrakt som sträcker sig fram till seriestarten. Det ger oss möjlighet att lära känna honom bättre och se honom i vår verksamhet innan vi tar ställning till nästa steg. Med tanke på den skadehistorik han hade förra säsongen har vi valt den här lösningen. Det ska bli spännande att följa honom. Nathan är en rörlig back som är duktig med pucken. Vi ser fram emot att få se honom på isen hos oss, säger Leksands sportchef Jesper Ollas till klubbens hemsida.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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