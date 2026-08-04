Dackarnas segerchans ökar – stjärnan inte med

Filip Hjelmland får kliva upp som ordinarie sedan Frederik Jakobsen lämnat sent återbud till kvällens match. Foto: Bildbyrån

Vargarna har flera starka förare. En av dem är ex-dacken Frederik Jakobsen. Han missar nu matchen.

Det skriver Vargarna på sina sociala medier under tisdageftermiddagen med bara timmar kvar till kvällens fajt i slutspelsjakten.

"Ett sent återbud gör att vi får ändra uppställningen inför kvällens match mot Dackarna", skriver Vargarna i ett kort inlägg.

Förändringen är att stjärnan Frederik Jakobsen utgår. Varför är oklart. Vargarna försvagas förstås av detta. Det här innebär att Filip Hjelmland kliver upp som ordinarie och Ludvig Selvin tar hans plats på reserven tillsammans med Leo Klasson.

Det här ökar naturligtvis Dackarnas chanser att vinna matchen i Norrköping. Bonusen har man nästan lagt alla fingrar på redan. Dackarna vann nämligen hemmamatchen med hela 53-37.