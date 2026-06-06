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  • Wilma tog fem guld när DM avgjordes i Kalmar

    Wilma Anemyr tog fem guld på östsvenska i Kalmar i helgen. Foto: Pressbild

  • Wilma tog fem guld när DM avgjordes i Kalmar

    Wilma Hämäläinen var snabbast i F15.

Wilma tog fem guld när DM avgjordes i Kalmar

FRIIDROTT 05 juni 2026 09.50

DM i Kalmar blev en succé för Södra Vi IF:s Wilma Anemyr och Wilma Hämäläinen. Båda lämnade tävlingen med guldmedaljer. 

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Wilma Anemyr tog guld i alla fem grenar som hon ställde upp i och det blev tre nya personliga rekord. 

60 m häck: 1a på 10,55 sek PB

60 m: 1a på 8,88

Längd: 1a med 4,64 m

200 m häck: 1a med nytt PB 32,35 sek

200 m: 1a med nytt PB 29,75 sek

För Wilma Hämäläinen blev det guld på 800 meter på tiden 2.44.21, även det var personbästa. 

DM omfattar alla klubbar i det östsvenska området som består av de tre småländska länen samt Östergötland och Blekinge. Samarbetet omsluter cirka 150 föreningar i området. Årets DM-tävling avgjordes på Fredriksskans med Kalmar SK som arrangör. 196 friidrottare deltog och gjorde tillsammans 530 starter. 

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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