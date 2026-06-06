Wilma tog fem guld när DM avgjordes i Kalmar

Wilma Anemyr tog guld i alla fem grenar som hon ställde upp i och det blev tre nya personliga rekord.
60 m häck: 1a på 10,55 sek PB
60 m: 1a på 8,88
Längd: 1a med 4,64 m
200 m häck: 1a med nytt PB 32,35 sek
200 m: 1a med nytt PB 29,75 sek
För Wilma Hämäläinen blev det guld på 800 meter på tiden 2.44.21, även det var personbästa.
DM omfattar alla klubbar i det östsvenska området som består av de tre småländska länen samt Östergötland och Blekinge. Samarbetet omsluter cirka 150 föreningar i området. Årets DM-tävling avgjordes på Fredriksskans med Kalmar SK som arrangör. 196 friidrottare deltog och gjorde tillsammans 530 starter.