Wilma tog fem guld när DM avgjordes i Kalmar

Wilma Anemyr tog fem guld på östsvenska i Kalmar i helgen. Foto: Pressbild

DM i Kalmar blev en succé för Södra Vi IF:s Wilma Anemyr och Wilma Hämäläinen. Båda lämnade tävlingen med guldmedaljer.

Wilma Anemyr tog guld i alla fem grenar som hon ställde upp i och det blev tre nya personliga rekord.

60 m häck: 1a på 10,55 sek PB

60 m: 1a på 8,88

Längd: 1a med 4,64 m

200 m häck: 1a med nytt PB 32,35 sek

200 m: 1a med nytt PB 29,75 sek



För Wilma Hämäläinen blev det guld på 800 meter på tiden 2.44.21, även det var personbästa.

DM omfattar alla klubbar i det östsvenska området som består av de tre småländska länen samt Östergötland och Blekinge. Samarbetet omsluter cirka 150 föreningar i området. Årets DM-tävling avgjordes på Fredriksskans med Kalmar SK som arrangör. 196 friidrottare deltog och gjorde tillsammans 530 starter.