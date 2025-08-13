Klassisk tävling avgjord på Tobo – här är resultatlistan

Lag Ståhlgren med Patrick Engström, Ulf Ståhlgren, Tobias Pettersson och Viktor Lockström (saknas på bilden) vann på 92 poäng. Foto: Privat

En mångårig tradition fick sin fortsättning när lagtävlingen Lars Memorial avgjordes på Tobo GK.

Den klassiska tävlingen avgjordes i Grandsome 4 manna där lag ”Ståhlgren” med Ulf Ståhlgren, Viktor Lockström, Patrick Engström och Tobias Pettersson lyckades bäst på 92 poäng.

Övriga resultat: 2) Marcus Levin, Ulf Jansson, Tonny Eriksson och Morgan Juthe, 88, 3) Kenneth Johnsson, Ola Daxberg, Fredrik Carlsson och Bo Brandt, 84, 4) Magnus Frank, Arvid Frank, Hans Andefred och Richard Bergström, 83, 5) Philip Rüdiger, Stefan Thorstensson, Charlotte Thorstensson och Casper Konradsson, 82, 6) Alex Gunnarsson, Gustaf Johansson, Lars Gunnarsson och Tobias Frid, 82, 7) Greger Henriksson, Jan Wohlfart, Mikael Stridh och Staffan Rinaldo, 82, 8) Leif Carlsson, Håkan ”HC” Karlsson, Roger Ericsson och Staffan Samuelsson, 81, 9) Roger Anemyr, Björn Andersson, Mats Carlsson och Per-Åke Pettersson, 78, 10) Robert Blom, Olle Freedeke Samuelsson, Filip Frejd och Otto Svensson, 76, 11) Rolf Proos, Ann-Sofie Proos, Bo Sundqvist och Karin Sundqvist, 74, 12) Filip Ingemarsson, Lars-Ove Ingemarsson, Per-Åke Lagerström och Markus Nord, 71.