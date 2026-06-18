18 juni 2026
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RESULTAT: Hon blev Nattens Drottning efter jämn kamp

Tävlingen "Nattens Drottning" har avgjorts på Tobo med alla klädda i vitt och hatt. Foto: Privat

RESULTAT: Hon blev Nattens Drottning efter jämn kamp

GOLF 18 juni 2026 12.01

Damgolf på Tobo GK, Nattens Drottning, slaggolf, 16 juni 2026.

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A-klass: 1) Ulla-Greta Föghner 75 slag netto, 2) Annelie Fors 77, 3) Susanne Svensson 78, 4) Lola Skillinghaug 78, 5) Benita Sohlin 78, 6) Anna-Lena Lång 79, 7) Anita Larsson 80, 8) Carina Svensson 83, 9) Birgitta Frost 88, 10) Marita Carlsson 98.

B-klass: 1) Charlotte Karlsson 73 slag netto, 2) Elisabeth Eek 74, 3) Helena Larsson 76, 4) Siw Mattiasson 77, 5) Monica Jutterdal 78, 6) Annika Karlsson 80, 7) Karin Fransson 80, 8) Lillemor Nelson 80, 9) Gun-Britt Hagström 81, 10) Kerstin Wessberg 84, 11) Ingegerd Holmberg 85, 12) Inger Sand 88.

Nattens Drottning blev Charlotte Karlsson som gick på minst antal slag netto efter en hård och jämn kamp.

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