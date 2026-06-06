90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

Resultat: A-klass: 1) Stefan Bragsjö, 71 slag netto, 2) David Henriksson, 71, 3) Göran Pettersson, 71, 4) Håkan Karlsson, 72, 5) Jonas Granath, 72, 6) Thomas Andersson, 73, 7) Anonym, 73, 8) Per Bäckman, 74, 9) Jan-Olof Klasson, 74, 10) Theo Lundkvist 74, 11) Jan Landerdahl, 74, 12) Dennis Zeijlon, 74, 13) Casper Konradsson, 75, 14) Carl-Johan Svensson, 75, 15) Pontus Kägo Bragsjö, 76.
Resultat: B-klass: 1) Kjell Svensson, 69 slag netto, 2) Alf Johansson, 69, 3) Axel Tunek, 71, 4) Håkan "HC" Karlsson, 71, 5) Conny Wigren, 72, 6) Johan Hemmingsson, 72, 7) Roger Anemyr, 73, 8) Jan Robertsson, 73, 9) Greger Henriksson, 74, 10) Elias Leander, 74, 11) Staffan Rinaldo, 74, 12) Stig Svensson, 74, 13) Ulf Ståhlgren, 75, 14) Lars Madestam, 75, 15) Axel Backstad, 77.
Resultat: Damklass: 1) Anneli Fors, 65 slag netto, 2) Susanne Vigander, 71, 3) Annika Karlsson, 72, 4) Johanna Östberg, 73, 5) Karin Fransson, 73, 6) Marita Martinsson, 74, 7) Fanny Lindkvist, 75, 8) Marie-Louise Borsiö, 75, 9) Ulla-Greta Föghner, 79, 10) Charlotte Madestam, 79, 11) Cheryl Ottosson-Landerdahl, 79, 12) Lotta Nilsson, 80, 13) Marita Carlsson, 81, 14) Charlotta Leander, 83, 15) Lola Skillinghaug, 84.