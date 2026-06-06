06 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • 90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

    Stefan Bragsjö vann A-klassen på fina 71 slag netto och fick ta emot den traditionella kavajen som pris. Foto: Lotta Madestam

  • 90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

    B-klassen vanns av Kjell Svensson som gick runt på 69 slag netto. Foto: Lotta Madestam

  • 90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

    Damklassens topp tre, Annelie Fors 65 slag netto, Susanne Vigander, 71, och Annika Karlsson, 72. Foto: Lotta Madestam

  • 90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

    Mikael Sandström höll i prisutdelningen med hjälp av Johan Isaxon. Foto: Lotta Madestam

  • 90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

    Kjell Svensson hade barnbarnet Henry Tunek som kaddey. Foto: Lotta Madestam

90 spelare lockades till tävlingen – här är vinnarna

GOLF 06 juni 2026 21.00

Tävlingen Sandströms Mode lockade hela 90 spelare till Tobo GK på lördagen.
– Det var länge sedan vi var så här många, sa arrangören Mikael Sandström vid prisutdelningen.

Annons:

Det blev en tävling i riktigt härligt sommarväder. Vilken gång i ordningen Sandströms Mode arrangerades var oklart.

– Jag vill minnas att första var någon gång i början av 90-talet, jag får ta reda på det till nästa år, sa Mikael Sandström och lovade samtidigt att det blir en fortsättning på traditionen, att klädkedjan arrangerar golftävling på nationaldagen.

Stor strid om priserna

Det är en uppskattad tävling, det visade det stora deltagarantalet tydligt. Så många som 90 hade anmält sig i år, att jämföra med fjolårets 62. Fast då kan misstänkas att SMHI:s väderprognos skrämde i väg en del.

 – Vad roligt att se er här allihop. Det var länge sedan vi var så här många. Det innebär naturligtvis att striden om priserna är stor.

Annons:

Kavaj i pris som på The Masters

A-klassen vanns av Stefan Bragsjö på 71 slag netto. Som brukligt väntade en kavaj i pris, precis som till vinnaren av The Masters. Dock inte grön i år, utan blå.

– Tack, Johan, tack Micke, ett tack till styrelsen och min idol Kristian (Petersen, headgreenkeeper) som fixar banan så fantastiskt. Det är en fröjd att vara här ute nu, den här anläggningen är magisk, sa Bragsjö i sitt tacktal där han också tackade övriga spelare i bollen.

Närmast håloch rakast drive

I B-klassen stod Kjell Svensson som vinnare på 69 slag och Annelie Fors segrade i Damklassen på 65 slag. Antalet spelare fördelades på 40 i A-klassen, 35 i B-klassen och 15 i damklassen.

Närmast hål på femman var Olle Carlsson med sin 82 centimeter ifrån flaggan och på tolvan lade sig Elias Leander ytterligare lite närmare, 80 centimeter ifrån. Rakast drive på hål 18 stod Robin Gustafsson för.

Fakta

Resultat: A-klass: 1) Stefan Bragsjö, 71 slag netto, 2) David Henriksson, 71, 3) Göran Pettersson, 71, 4) Håkan Karlsson, 72, 5) Jonas Granath, 72, 6) Thomas Andersson, 73, 7) Anonym, 73, 8) Per Bäckman, 74, 9) Jan-Olof Klasson, 74, 10) Theo Lundkvist 74, 11) Jan Landerdahl, 74, 12) Dennis Zeijlon, 74, 13) Casper Konradsson, 75, 14) Carl-Johan Svensson, 75, 15) Pontus Kägo Bragsjö, 76.

Resultat: B-klass: 1) Kjell Svensson, 69 slag netto, 2) Alf Johansson, 69, 3) Axel Tunek, 71, 4) Håkan "HC" Karlsson, 71, 5) Conny Wigren, 72, 6) Johan Hemmingsson, 72, 7) Roger Anemyr, 73, 8) Jan Robertsson, 73, 9) Greger Henriksson, 74, 10) Elias Leander, 74, 11) Staffan Rinaldo, 74, 12) Stig Svensson, 74, 13) Ulf Ståhlgren, 75, 14) Lars Madestam, 75, 15) Axel Backstad, 77.

Resultat: Damklass: 1) Anneli Fors, 65 slag netto, 2) Susanne Vigander, 71, 3) Annika Karlsson, 72, 4) Johanna Östberg, 73, 5) Karin Fransson, 73, 6) Marita Martinsson, 74, 7) Fanny Lindkvist, 75, 8) Marie-Louise Borsiö, 75, 9) Ulla-Greta Föghner, 79, 10) Charlotte Madestam, 79, 11) Cheryl Ottosson-Landerdahl, 79, 12) Lotta Nilsson, 80, 13) Marita Carlsson, 81, 14) Charlotta Leander, 83, 15) Lola Skillinghaug, 84.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

RESULTAT: Damgolfens Flaggtävling
Sigge, 16, fick till drömrunda på tävling – ”Bästa jag spelat”
Bildextra från helgens golftävling – han imponerade
RESULTAT: De segrade när damerna tävlade i 50-rundan
RESULTAT: Damgolf på Tobo GK 12 maj

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt