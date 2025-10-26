Ökande medlemsantal, strålande ekonomi och goda framtidsutsikter

Tobo GK:s ordförande Micael Glennfalk berättar att det finns mycket att fira; tillströmning av medlemmar, flera projekt som pågår eller ligger redo på utslagsplatsen och inte minst ett ljust ekonomiskt läge. Foto: Stefan Härnström

På fredagskvällen firade ett 70-tal medlemmar från Tobo Golfklubb årsfest på Björkbacken i Vimmerby. Ordförande Micael Glennfalk berättade att det var klubbens andra årsfest och det fanns mycket att fira; tillströmning av medlemmar, flera projekt som pågår eller ligger redo på utslagsplatsen och inte minst ett ljust ekonomiskt läge.

Ser man tillbaka på året så har Tobo GK fått massor av nya medlemmar. Från 745 tidigare år till hela 892, det blev varma applåder när ökningen presenterades under välkomsttalet. De också haft tidigare passiva medlemmar som nu blivit aktiva på banan och klubbhuset.

– Juniorerna har ökat från 15 aktiva till 35. Det är fortfarande efterfrågan på juniorträning så det är roligt! Vi har fått många medlemmar också, dels grönakortare, nya medlemmar, men det har också kommit många utifrån som varit med i brevlådeklubbar och annat som nu kommer hem och löser hos oss.

Gott ekonomiskt läge trots dyrare medlemsavgift

Under välkomsttalet presenterade Glennfalk även flera goda nyheter för klubbens ekonomi. Antalet greenfeegäster gick upp med 200 personer till 4000. Det har genererat en intäktsökning till 264 000 kronor och Tobo GK hade ett ekonomiskt överskott på cirka 2 856 000 kronor, en ökning på 856 000 jämfört med 2024. Campingens omsättning är dubblerad och sponsorintäkterna har ökat.

Tidigare så har man gjort höjningar för medlemskap, en del skulle säga mycket saftiga, men i år har man valt att låta medlemsavgifterna ligga stilla. För vår tidning berättar han:

– Vi har fått många medlemmar som är utifrån. Vi har de från Vimmerby och Hultsfred men också från Ankarsrum, de bort mot Järnforsen, de som flyttat hem till Tobo igen. Man har märkt att banan har blivit mycket bättre.

Märks det att "brevlådemedlemmarna" blivit mer aktiva och är på plats?

– Ja, jag tycker inte att det är trångt på banan skulle jag säga, vi behöver inte begränsa golfa more-gästernas speltid. Så det känner vi inte av än, många begränsar dem till vardagar. Våra medlemsavgifter är differentierade så vi har fått fler medlemmar som är vardagsmedlemmar. Då har man ett lägre medlemspris än om man är full medlem så att säga.

Medlemsavgifterna skulle hållas på samma nivåer, utan höjningar?

– Ja, de låg efter. Vi låg lägst i hela vår region. Idag ligger vi fortfarande näst lägst, bara Tranås har några hundra kronor billigare än vår klubb så vi ligger fortfarande under Eksjö och Oskarshamn till exempel. Vi sa att eftersom ekonomin är god och vi höjde så kraftigt förra året så ligger vi still 2026. Det är vårt förslag till höstmötet. Däremot har vi tagit en princip; för att slipap göra sådär stora höjningar en gång så ska vi höja lite varje år. Då ska vi hålla ögonen på inflationen, är den två och en halv procent så höjer vi så mycket. Då ska det hänga med istället för att man kommer med den chockvåg som vi gjorde förra året som medlemmarna ändå tog rätt bra. Det var ju klart att det var många som började ändra sina medlemskap. Men de tog det bra och det visar ju det ökade medlemsantalet ändå på. Vi hade ändå, i budgeten, räknat med att vi kanske skulle minska något.

Investeringar, planer och framtiden

Inkomsterna kommer delvis placeras men det finns mycket som kommer att kosta. Tobo GK har siktet instället på att ligga på topp tio över landets bästa föreningsägda banor. Ett urval av allt som sker är att man just nu söker efter ett bra leasingavtal på en ny greenklippare, det ska exempelvis tas ner skog och snyggas till på flera platser vid banorna; runt tio kubik träd och fixas vid 17:e hålet. Så väntar en stor satsning på en toppmodern drivingrange. En satsning som är viktig för att attrahera fler yngre att spela golf.

– Vi planerar ett större ingrepp alltså. Det är miljoner vi pratar om. Nya drivingrangebanor, några inbyggda utslagsplatser, några utslagsplatser med Trackman på, kanske belysning så några platser på banan är belysta, kanske ny puttinggreen; vi skrotar den som är längst ner och gör en chippinggreen bakom hål nummer tre. Så det är ganska stort. Vi har sagt att vi måste göra en förstudie och rita upp området vi har, prata med Fredensborg för en del av marken är deras och se hur de ser på det. Sedan ritar vi upp det, göra förstudien och ta ett medlemsmöte och ta ett pris på det.

Som en del av den finansieringen kommer man söka bidrag från Arvsfonden. Glennfalk beskriver det med motiveringen "för att det är en mötesplats för gamla och unga, för båda könen och vi kommer att handikappanpassa den". Det ska bli en stor mötesplats på Tobo och Glennfalk tror att Trackmansystemet kommer dra många ungdomar.

– Man kan se på skärmen när man gjort sina slag, svingspår, man ser längd och vad som har gått snett och hur klubban har träffat. När vi har varit i Söderköping, Växjö och Linköping och tittat så är det fullsmockat. De ökade sina intäkter med flera hundra procent. Målet är att vi ska ha det kalrt sommaren 2027 men vi börjar med förstudien.

Prisutdelning och säsongsavslutning

Som en del av årsfesten ingick även prisutdelningen. I år fick Robert Danielsson och Fanny Lindkvist klubbmästarpriser och Leif Carlsson fick (återigen) veterangolfarnas årliga vandringspris. Den viktigaste utmärkelsen, årets eldsjäl, gick till Bertil Österman som Micael Glennfalk lovordade:

– Det är första gången det delas ut i Tobo golfklubbs historia. Bertil kommer få ett diplom; det är en person som utsetts av styrelsen och han är känd som en människa som hela tiden jobbat i olika situationer. Han är med överallt och arbetar; på utslagsplatser, i skogen, med veteranerna. Han lägger så mycket tid och kompetens på Tobo att vi vill uppmärksamma honom! Vi får se hur det tas emot för vi har ju 50 till 70 andra eldsjälar i Tobo, skrattar Micael.

Årsfesten ligger tidsmässigt bra till som ett firande av året som gått. Den andra november avslutar man spelet på banan. Micael Glennfalk berättar för vår tidning att man kommer hålla vinterstängt till greenkeepern ger grönt ljus för spel i vår.

– Jag tror vi var igång 25:e mars i våras. Sedan fick vi stänga för frosten... vi kör igång så fort greenkeepern säger att greenerna håller att gå på. Vi kör ju ingen vintergolf numera, vi stänger och renoverar på banan men definitivt senast första april.