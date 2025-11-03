HÄR ÄR AKTÖREN SOM TAR ÖVER RESTAURANGEN PÅ TOBO

Tobo Golfklubb har gjort klart med Guldkringlan som tar över restaurangen på golfanläggningen från och med nästa säsong. – Nu får vi in proffs i restaurangen och vi hoppas att de ska lyfta den, säger Tobo GK:s ordförande Micael Glennfalk.

I dag kallade Micael Glennfalk på Tobo golfklubb till pressträff för att berätta om ett samarbete mellan golfklubben och Guldkringlan i Vimmerby. Det handlar om att golfklubben har skrivit ett avtal med Guldkringlan om att ta över restaurangen på Tobo. Parterna har skrivit ett avtal med 1+1 år.

– Nu har vi satsat så hårt på banan och värdskapet och nu vill vi se att restaurang och klubbhus fungerar. Vi har förhandlat med Guldkringlan under en tid och hittat ett avtal som innebär 1+1 år. För dem bygger vi om vår restaurang och gör en passage från restaurangmatsalen ner mot bottenvåningen där de kan göra en 9,5:a (pausen efter nio hål). Man kan säga att det är en utedel som blir inbyggd. Vi har utsett en projektgrupp för det, säger golfklubbens ordförande Micael Glennfalk.

"Tillför en annan dimension"

Vimmerby Bowling sa upp kontraktet med Tobo GK från sista september i år och Micael Glennfalk är nöjd med lösningen med Guldkringlan.

– Vi har diskuterat oss fram till ett bra avtal för både parter. För vår del ställer det mycket krav på 9,5:an och det absolut viktigaste är att spelarna får en 9,5:a som fungerar. Vi vill också ge våra green fee-gäster och medlemmar en bra matupplevelse. Våra green fee-gäster efterfrågar väldigt mycket mat. Vi räknar med att vi ska få ett större kundunderlag med ställplatserna. Vi har 15 ställplatser i dag och det ska bli tolv ställplatser till.

Guldkringlan kommer betyda massor, enligt Glennfalk.

– Guldkringlan tillför en annan dimension med bakverk och mackor. På en golfanläggning är det oftast en fralla med ett trött salladsblad och en ost. Här kommer man få en möjlighet till ett utökat utbud som gör att det kan bli bättre. Med anledning av att det har varit så osäkert med vår restaurang under flera år så har golfarna börjat ta med sig termos med kaffe själva. Nu slipper man det. Funkar restaurangen som är en viktig del i golfanläggningen så kommer folk utnyttja det.

En längre version med citat från Guldkringlan kommer om en stund.