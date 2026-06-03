RESULTAT: Så gick det i Försommarslaget

A-klass: 1) Ulla-Greta Föghner 71 slag netto, 2) Charlotte Madestam 71, 3) Helen Svensson 72, 4) Anita Larsson 75, 5) Marita Carlsson 76, 6) Anna-Lena Lång 76, 7) Annelie Fors 77, 8) Benita Sohlin 77, 9) Carina Svensson 82, 10) Susanne Svensson 85, 11) Annika Karlsson 85, 12) Birgitta Frost 90.
B-klass: 1) Helena Larsson 68 slag netto, 2) Monica Jutterdal 71, 3) Karin Fransson 72, 4) Charlotte Karlsson 73, 5) Ingegerd Holmberg 73, 6) Kerstin Wessberg 75, 7) Elisabeth Eek 75, 8) Gun-Britt Hagström 76, 9) Lillemor Nelson 77, 10) Marie-Louise Borsiö 79.