KLART: HAN TAR ÖVER MACKEN I VIMMERBY

I över 20 år har Ulf Larsson drivit Circle K i Vimmerby. 1 september tar en epok slut – men efterträdaren hämtas från rakt nedstigande led. Sonen Victor Larsson kommer att köpa rörelsen.

Senaste månaderna har Victor Larssons synts mer och mer i mackens butik. Nu bekräftas den inte alltför vågade gissningen – Larsson tar över verksamheten från och med 1 september om allt går i lås.

– För två veckor sedan blev det klart att jag får ta över och vi har jobbat med detaljer sedan dess så att allt ska bli rätt, men allt är i mål nu. Det känns väldigt skönt. Om allt går i lås blev det ett övertagande 1 september.

Så hög blir köpesumman

Larsson kommer att starta eget bolag och köpa loss verksamheten.

– Jag köper inventarierna av farsans bolag och sluter ett franchiseavtal med Circle K.

Någon ekonomisk fördel blir det inte.

– Nej det är inte så det fungerar. Eftersom Circle K har förköpsrätt och vill ha det på sitt sätt så måste jag betala fullt pris. Det ligger norr om fyra miljoner så det blir en bra pension för morsan och farsan, skrattar Victor.

"En självklarhet"

Victor har bott i Jönköping under de senaste åren.

– Jag är uppväxt i macken och det har alltid legat i bakgrunden. Jag har velat fram och tillbaka, men valt lite andra vägar. Jag hade ett IT-bolag i Jönköping och har bott där i tio år. På ålderns höst har jag insett vad jag egentligen vill göra och det här känns jättebra. Det känns som ett bra läge att komma hem.

Föräldrarna, Ulf och Anneli, kommer att finans kvar i företaget.

– De kommer vara kvar och stötta till viss del. Jag tror det blir bra för hela familjen att få en avtrappning. De har ett livs erfarenhet av branschen och kommer finnas med i bakgrunden.

Hur känns det för din del att ta över dina föräldrars verksamhet?

– Det var en självklarhet. Man vet aldrig vad som händer framöver. Systerdottern fick leukemi, och det är lite därför jag kommer hemåt också. Det hade varit ett svårare beslut om föräldrarna inte fanns kvar, men med dem kändes det självklart och det känns som en bra lösning för personalens och kundernas trygghet.

"En fantastisk placering"

Tills vidare kommer Victor att bo kvar i Jönköping.

– Just nu veckopendlar jag, men vi får se. Den delen ska jag marinera lite.

Tankar på att utveckla verksamheten finns redan.

– Jag har börjat fundera lite på det sedan jag skickade in. Vissa delar kan man inte göra så mycket med. Det är en fantastisk placering på ett sätt, men det finns inte så mycket möjlighet till utbyggnad. De har gjort det fantastiskt bra, men jag ser en större uteplats där man kan äta mat och glass framför mig. Sedan vill jag utveckla det som redan är kring sälj och service och kundkontakt. Det är det jag tycker är roligast. Ibland är det bra att komma in med lite fräscha ögon.

Verksamheten har gått starkt under de senaste åren.

– Den har mått bra och kunderna är nöjda. Jag kommer inte förändra för ändringens skull och känner att det inte kunde ha blivit en bättre lösning. Det ska bli jätteroligt att komma hem och jag har känt att är lite meningen att det skulle bli såhär, även om det blev en snirklig väg dit. Det ska bli kul att driva morsans och farsans verk vidare.