Så stor väntas den nya byggnaden vid AL-skolan bli

Grankotten ska rivas och där ska den nya byggnaden på 830 kvadrat byggas. Mona Badran är fastighetschef. Bilden är ett montage. Foto: Jakob Karlsson/Johanna Karlsson Foto: Jakob Karlsson

Stora förändringar är att vänta på Astrid Lindgrens skola. Grankotten och Tallen ska rivas, paviljongen försvinner och man ska lämna Gullvivan. I stället ska en ny, stor byggnad byggas där Grankotten står i dag. – Det vi planerar nybyggnad för är på 830 kvadratmeter, säger fastighetschefen Mona Badran.

I går blev det känt hur kommunens styrande politiker tänker sig att satsningen, som man själva kallar skolprojektet Astrid Lindgrens skola, ska bli.

Frågan har varit med i över ett decennium och sedan planerna på en helt ny högstadieskola i tätorten skrotades har man behövt hitta ett alternativ till att lösa situationen på AL-skolan.

Nu tycks man ha gjort det. Politikerna sa ja till det tredje alternativet som innebär att de två villorna – Grankotten och Tallen – rivs, att paviljongen på skolgården försvinner och att man lämnar Gullvivan, där förskoleklassen är placerad.

– Vi har gjort en lokal- och tomtutredning och sett över byggnaderna överlag. Vad kan vi nyttja, vad kan vi plocka bort och så vidare. Vi har inga skisser i detalj nu, utan vi har använt befintliga planlösningar och sett att här kan vi ha funktionerna i framtiden. Nu har vi fått okej från politiken kring alternativ tre och då kan vi börja arbetet med att titta på planlösningar och så vidare, berättar fastighetschefen Mona Badran.

Vad tänker du om att man går vidare med det här alternativet?

– Det är det alternativ vi har förespråkat. I början tog arkitekterna fram två alternativ och det här tredje kom till längs vägen. Det är utarbetat utifrån ettan och tvåan och vi har tagit det bra från båda alternativen och gjort en tredje. Det är både utifrån verksamhetens och våra synpunkter, så det känns bra.

Vad är det som känns så bra med det här alternativet?

– Man har fått med allt som är tänkt och alla synpunkter. Det är vad som funkar bäst för verksamheten. Det första alternativet var att behålla villorna och det andra att riva en och behålla en. Vi ser inte att det blir optimala lokaler då när vi gör ett sådant här stort projekt. Vi har även försökt maximera användningen av den nya byggnaden. Nu blir det en hemkunskapssal också och annars hade man inte varit i den nya lokalen hela dagen. Det har vi fått med i det tredje alternativet.

"En stor investering"

Den nya byggnad som ska uppföras där Grankotten står i dag är planerad till 830 kvadratmeter.

– Det är för att vi river två villor, paviljongerna försvinner och att vi ska få in Gullvivans verksamhet också. Det blir ganska stort, men vi går också ur väldigt stora ytor.

Vad kan du säga om prislappen?

– Det är en stor investering, men det kommer också pågå under fyra till fem år. Vi ska ha en pågående verksamhet parallellt och pengen vet vi inte i dag. Det är först när vi handlat upp detta och fått anbud på det, men det är en större investering.

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Kan rivas redan i år

Tanken är att försöka riva Grankotten redan under det här året.

– Nu kan vi börja med det här och arkitekterna får rita på det mer skarpt. Vi kommer även kunna involvera verksamheten mer. Det kommer ligga ett arbete på dem att sätta igång arbetsgrupper och börja jobba mer med projektering i detalj. Så snart vi kan ska vi försöka riva den byggnad som är igenbommad för att komma vidare. Vi hoppas kunna lösa det redan i år, men det får vi se när vi kommer igång igen efter semestern.

HÄR kan du läsa mer kring politikernas syn på det nya skolprojektet.