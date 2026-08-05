Lastbilschaufför hade amfetamin i blodet – så blir straffet

I mitten av juni stoppades en lastbilschaufför på riksväg 23 i höjd med Vimmerby. Nu döms mannen för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Mannen, som är i 35-årsåldern och bosatt i Västerviks kommun, blev stoppad av polisen den 15 juni i år. Vid kontrollen upptäcktes det att mannen hade amfetamin i blodet.

Han åtalades därför för både rattfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.

Mannen har erkänt gärningen och målet har kunnat avgöras utan huvudförhandling.

Påföljden bestäms till dagsböter och lastbilschauffören ska betala sammanlagt 12 000 kronor. Mannen ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor och ersätta staten för kostnad för provtagning och analys med 2 600 kronor.