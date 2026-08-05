Andreas har fått uppdraget – ser till att rusta upp Djursdalarundan

Han fixar även till nya bord som ska vara på rundan.

Arbetet pågår för fullt och i nästa vecka hoppas Andreas vara färdig.

Andreas Djurstedt, som vid sidan av sitt ordinarie arbete driver Hillebosågen, har fått i uppdrag att göra i ordning bland annat skyltar till Djursdalarundan. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Naturskyddsföreningen hörde av sig. Och Andreas Djurstedt sa ja. Nu håller han på att rusta upp Djursdalarundan för fullt. – Det är jättekul att de frågat mig, berättar han.

Den vackra naturslingan i Djursdala har varit i behov av ett ansiktslyft och förra året berättade Ulf Fransson från Naturskyddsföreningen att man påbörjat ett försök att återge Djursdalarundan dess forna glans.

– För mig som person är det ett sätt att hedra Torsten Ungsäter (som gick bort förra året, reds.anm). Han var drivkraften bakom rundan, berättade Ulf Fransson då.

Den populära vandringsleden är cirka sju kilometer lång och mycket är på väg att hända. Naturskyddsföreningen hörde av sig till Andreas Djurstedt, som driver det mindre sågverket och snickeriet Hillebosågen.

Han sa ja direkt till att göra en rad olika uppdrag.

– Naturskyddsföreningen vill rusta upp rundan. Det är många som går vilse och sådär, det vet jag eftersom jag bor precis här. De kommer till oss och hamnar på Sevedeleden i stället helt enkelt, berättar Andreas Djurstedt.

Totalt 29 nya skyltar

Nu håller han på med nya bänkar, sittplatser och renovering av vindskydd.

– Det är ganska mycket som ska ske och Naturskyddsföreningen har sökt pengar för det. Jag har gjort i ordning två picknickbord och en bänk som kan kallas för en ljugarbänk.

Men inte minst ordnar han nya, uppdaterade och fräscha skyltar.

– 29 skyltar är det totalt. Jag håller på och slipar det just nu.

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Bor själv på rundan

Andreas Djurstedt är väldigt glad för att uppdraget landade på honom.

– Jag har gått den här rundan många gånger och bor själv på rundan. Det är så roligt att den används och det är jättekul att de frågade mig.

Det blir väldigt lokalt?

– Ja, det är verkligen lokalt. Jag har köpt in en skyltmaskin, en sådan där CNC-maskin, för det här. Så det är en investering i mitt företag. Man är tacksam för att de hörde av sig och att det blir så pass lokalt. Det blir nog lite billigare för dem också. Jag har gjort lite bord till Dalavallen och till Stjärnevik också. Det är kul att det går att hjälpas åt.

Tror det blir ett lyft

Den som inväntar detta innan man ger sig ut för nästa rundan behöver inte heller vänta särskilt länge.

– Det är färdigt om några dagar. Jag har oljning kvar av alla skyltar, så tanken är att det är färdigt nästa vecka. Jag vet inte när det sist gjordes ett så här stort jobb, det är många år sedan. Det har varit lite punktinsatser och sådär, men nu ska det bli riktigt fint.

Vad tror du att det kan bli för lyft?

– Det kommer bli jättebra och synas tydligt. Sevärdheter och hela den biten.

Andreas har drivit sitt företag Hillebosågen vid sidan av sitt ordinarie jobb på Gnutti Carlo Group i tre års tid.

– Jag gör allt möjligt, allt från trädgårdsarbete till träfällningar och jag sågar till kunder. Det är allt möjligt, men det blir mycket utemöbler och utebord. Jag jobbar femskift, så jag har friveckor där jag kör mycket med det här. Det är en hobby jag bygger upp.

Heltid i framtiden?

Någonstans finns drömmen om att kunna livnära sig på det här på heltid.

– Ja, det är drömmen, men man vet aldrig. Jag får så pass mycket jobb att jag får säga, men än så länge går alla inkomster till investeringar i nya maskiner. Det är tack vare att jag har ett annat jobb som jag kan göra det här också, men det är skitkul verkligen.