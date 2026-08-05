Klar seger för Mörlunda i höstgenrep mot Storebro

Under onsdagskvällen valde Storebro IF och Mörlunda GIF att testa sig inför hösten. Mörlunda visade sig vara numret större och vann med 6-2.

– Det var ganska jämnt till en början. Storebro kom ut med mycket energi och vi hittade inte riktigt rätt i början, men fick in två kontringsmål när vi rann igenom. I andra halvlek tappar de en del och var inte samma lag som i första. Då hade vi egentligen det mesta, säger Mörlundas William Steinholtz.

I andra halvlek gjorde Mörlunda fyra mål och vann till slut med 6-2.

– Vi ville få en match i benen i benen och kolla hur vi stod oss helt enkelt. Jag tycker att det var bra från allihop. Vi har inte tjuvtränat så mycket i sommar så alla förtjänar beröm.

Testade spelare från VIF

Storebro IF:s tränare Jimmi Wickström konstaterade att det var ett starkt division 6-lag man fick möta.

– Det var jättebra att få en genomkörare och testa en del nya grejer. Vi testade en del nya positioner och de var duktiga på sina omställningar. Vi är lite sårbara där och de gör nog fem mål på omställningar. Jag vill att vi ska vara offensiva, men vi var kanske lite för naiva i det. Samtidigt är det en träningsmatch och vi försöker spela fotboll och utvecklas. Det finns mycket positivt att ta med sig och 6-2 speglar inte matchbilden riktigt.

Jonatan Edgren gjorde comeback för Storebro och Ludvig Bodman, som tillhör Vimmerby IF, testades.

– Det är inget bestämt så. Han fick testa att spela match med oss och det är inget mer än så.

Charlie Adolfsson gjorde tre mål och Niklas Karger, Erik Liljegren och Vitalii Arbuzov ett var. I Storebro nätade Gabriel Franssån Åberg och Arvid Holm. Just Holm förtjänade beröm.

– Han har mycket fotboll i sig och det märks när han får den vid fötterna. Han köper sig tid.