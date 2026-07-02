Polisen övervakar tvådagarsfestivalen i Västervik från luften

Polisen i Västervik kommer använda drönare runt hamnområdet i Västervik i samband med Hamnplan Live i helgen. Foto: MostPhotos

Helgens tvådagarsfestival Hamnplan Live kommer övervakas av polisen från luften med hjälp av drönare.

Polisen i Västervik skriver på sin Facebooksida att polisen kommer kamerabevaka evenemanget Hamnplan Live under vissa tider, mellan klockan 18.00 och 03.00 både fredag och lördag. Syftet med användandet är att förhindra brott och underlätta det trygghetsskapande arbetet.

Kamerabevakning genom drönare är ett komplement till polisens övriga ordningshållande verksamhet vid evenemanget så som att förebygga, förhindra eller upptäcka ordningsstörningar samt brottslig verksamhet.

Aktuella områden som ska övervakas från luften är hamnplan och anslutande centrala delar av Västervik.

”Drönar-operatören får inte filma in i de bostäder eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i områdena, utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde”, skriver Polisen i Västervik på sin Facebooksida.