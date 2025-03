HELA STYRELSEN SKA BYTAS UT – HÄR ÄR DE NYA NAMNEN

Tidigare spelaren Oskar Humble går också in i styrelsen.

Martina Bergqvist och Joanna Kilvéus som sitter i valberedningen har fått jobba hårt. I december meddelade nämligen samtliga, utom kassören Ulf Bergqvist, att man ville ställa sin platser till förfogande inför säsongen 2025/2026.

Däribland ordförande Anita Westerback.

– Det handlar om nyuppkomna jobbsituationer privat och flera andra orsaker och skäl, säger Martina Bergqvist.

Hon är förstås fullt medveten om att det kan verka som att det rör sig om någon form av missnöje.

– Det kan man verkligen tro, men det finns inget missnöje från föreningens sida eller från sittande styrelse. Det är inga schismer och inga avsättningar. Det här sker helt i samråd med varandra. Det är tillfälligheter som gjort att det blivit så här.

Hon vill ge mycket beröm till den sittande styrelsen.

– Kassören sitter kvar och om vi backar ett år så var det kris. Det är det inte alls i dag. Vi har vänt detta och det ska den sittande styrelsen ha all eloge för. Man har haft bra koll och struktur och byggt upp ett stort hantverkansarbete och man har byggt upp en arena för Hockeyallsvenskan. Vi har en ekonomi i balans och nu hoppas vi att vi även klarar det sportsliga och får fler år i Hockeyallsvenskan.

Här är de nya namnen

Nu har Martina Bergqvist och Joanna Kilvéus fått jobba hårt med att hitta nya kandidater till årsmötet. Då ska alltså i princip en helt ny styrelse väljas i maj.

– Sittande styrelsen har gett okej till att en arbetsgrupp startats och det är den arbetsgruppen som kommer att nomineras till att bli den kommande styrelsen. Det är jätteroligt att den sittande styrelsen tillåter den här arbetsgruppen att jobba på och kan fortsätta utvecklingen fram tills att det blir årsmöte i maj.

Förslaget till ny styrelse innehåller namn som Andreas Kindman, Carina Carlsson, Mia Thelin, Anton Holm och Oskar Humble. Martina Bergqvist är sammankallande i arbetsgruppen.

– Det här arbetet har gått väldigt bra och en stor del i det är den ordnade ekonomin. Jag tror även det lockar att vara med i en styrelse i Hockeyallsvenskan.

Men det innebär inte att hon kommer bli ny ordförande.

– Jag kliver därmed av valberedningen. Vi ska ordna två suppleanter också och vi har en som vi vet kan tänka sig. Vem som blir nominerad till ordförande går jag inte ut med nu. Det kan bli någon av dem som kliver in i styrelsen eller så kan det bli att vi hittar någon kandidat till att just bli ordförande. Det kanske är någon som träder fram under den här tiden också.

Jobbar ni på något namn där?

– Vi har ingen som har sagt ja, men det förekommer lite diskussioner.

Freedeke kvar i en strategisk roll

Tanken är att Camilla Freedeke fortsatt ska ha en strategisk roll kring styrelsens arbete.

– Hon kanske inte kommer vara lika involverad i styrelsearbetet, men hon ska vara en form av sidekick i ekonomigruppen.

Hur ser du på Anita Westerbacks insats?

– Hon blev verkligen inkastad i Hockeyallsvenskan och aviserade tidigt till oss att hon gärna såg någon annan, men hon har gjort ett jättejobb. Hon har utvecklats ihop med föreningen och det vore en jättestyrka för oss i att få ha kvar henne i någon operativ roll. På något sätt hoppas vi att alla i den tidigare styrelsen blir kvar i andra konstellationer.

Arbetsgruppen, som alltså består av de personer som är tänkta att väljas på årsmötet, är redan igång och arbetar.

– Den sittande styrelsen har drivit det här året bra och nu har vi en stark arbetsgrupp som kan fortsätta det jobb som påbörjats. Vi ser väldigt positivt på det här, säger Martina Bergqvist.