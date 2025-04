HOPPET LEVER FÖR VIK – SÅ MYCKET PENGAR KRÄVS

I ett pressmeddelande berättar klubben att 90 procent av underskottet har återställts såhär långt. Arbetet som gjorts hittills har lett till att underskottet minskats med cirka fem miljoner kronor.

Men ännu är man inte i hamn och klockan klämtar inför bokslutsdatumet 30 april.

– Vi behöver få in mellan 600.000 och 700.000 kronor den närmaste veckan för att vi ska klara av att undvika konkurs på någon eller flera av våra verksamheter. Med den positiva utveckling vi sett senaste tiden tror jag att vi har en bra chans att klara det också. Vi känner stödet för att Västervik ska kunna fortsätta att ha en hockeyklubb i varje kontakt vi tar. Vi är många som tror på det här och många vill hjälpa till, säger Johan Hammarstedt som arbetat ihop med Västerviks IK:s styrelse med att dra in kapital till klubben under den gångna våren.

Västerviks ekonomi har varit svag under flera säsong – men kollapsade fullständigt i vintras. Budgeten för ett lag som återvände till Hockeyettan var totalt felaktigt och på intäktssidan hamnade man fel med hela tio miljoner kronor.

"Säsongens intäkter ser ut att landa runt 10,2 miljoner kronor och i det räknas in två framgångsrika cuparrangemang. Planen är att nästa års budget inte kommer att innehålla något ekonomiskt risktagande alls och att klubben nu ska stabilisera ekonomin om man kan undvika konkurs under april. Västerviks IK har vädjat till leverantörer, hyresvärd och samarbetspartners om akuta åtgärder och de allra flesta har gått med på stora skuldavskrivningar", skriver VIK.

"Ett moment 22"

Janne Lundberg klev in som ny ordförande mitt i krisen.

– Det finns också flera helt nya samarbetsavtal som är redo att undertecknas. Men flera företag vill invänta besked om klubben ska klara av att undvika konkurs innan man sätter signaturen på pappret. Vi hade fastnat i ett moment 22 som krävde att någon agerar först. Efter två mycket bra möten denna vecka ser det ut som att flera företag och privatpersoner nu bryter dödläget och tar första stegen, säger Västerviks IK:s ordförande Janne Lundberg.

En förutsättning för att rädda klubben är att A-laget kan spela kvar i VIK. A-laget ligger i ett eget aktiebolag.

"Under förutsättning att a-laget spelar vidare i HockeyEttan har man Västerviks IK nu jobbat in 5,3 miljoner kronor under fyra månader. Om Västerviks IK:s a-lagsdotterbolag ändå skulle tvingas till konkurs sätts även moderföreningen i en mycket svår ekonomisk sits. Det finns i nuläget en skuld från VIK A-lag AB till föreningen på 4,5 miljoner kronor och i praktiken skulle fortsatt verksamhet för moderföreningen också omöjliggöras om ambitionen är att hålla igång all verksamhet som just nu nyligen avslutar sin säsong. Då skulle en möjlig väg framåt kunna vara att sätta även moderföreningen på ekonomiskt obestånd och starta om ungdomsverksamhet i en helt ny förening", skriver VIK.

– Självklart har vi tittat på även det alternativet även om det verkligen tar emot. Men min bedömning är att vi kommer att behöva kapital på nära en miljon kronor även för att klara av att komma till spel med alla våra ungdoms- och juniorlag i en ny förening som huvudman för verksamheten. Vi behöver då skaffa nya matchställ, nya träningströjor, låneutrustningar för klubbens yngsta lag och allt annat som behövs för att kunna bedriva ungdoms- och juniorverksamhet med ett fungerande kansli och kontor, säger ordförande Janne Lundberg.