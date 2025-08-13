Tidigare VH-backen klar för toppklubb i Hockeyettan

Oskar Hassels sejour i Vimmerby Hockey blev ettårig. Nu står det klart var backen kommer spela kommande säsong. Det blir spel i Karlskrona HK, tilltänkt topplag i Hockeyettan.

Karlskrona HK presenterade Oskar Hassel som ett nyförvärv under kvällens öppet hus i NKT Arena. Den 22-årige backen kommer närmast från en säsong i Vimmerby där han noterades för åtta poäng på 52 matcher. Det var i mitten av juni som Vimmerby, via ett inlägg på sociala medier, meddelade att backen inte skulle bli kvar i klubben.

Skåningen har tidigare spelat 26 SHL-matcher för Rögle och har erfarenhet från både Hockeyallsvenskan och Hockeyettan.

"Oskar är en komplett tvåvägsback med sina främsta styrkor i skridskoåkningen och puckföringen. Med trygghet i puckföringen driver han spelet framåt och har en stark gapcontrol, vilket gör att han kan ligga tätt på motståndaren tidigt. Han tillför dessutom värdefull erfarenhet från spel på högre nivåer. Vi är glada att Oskar valt att fortsätta sin utveckling hos oss i Karlskrona HK", säger sportchefen Hampus Melén i en kommentar till klubbens hemsida.

Kontraktet mellan KHK och Hassel är skrivet över ett år.