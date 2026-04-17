KOSTSAMT ATT KICKA OLÉHN – STORT MINUS FÖR VIMARHEM

Att sparka Johan Oléhn som vd för Vimarhem blev en kostsam historia. Det kommunala bostadsbolaget gjorde ett minusresultat på 2,8 miljoner kronor. – Det var ett år som inte liknande något annat, säger ordförande Magnus Danlid (C).

Sensommaren 2025 kallade Vimarhems politiska ledning in till pressträff. Där förkunnade man att bolagets styrelse enigt valt att sparka Johan Oléhn från vd-posten.

Nu visar det sig att det blev en mycket dyr affär för Vimarhem. Totalt kostade det 2,4 miljoner kronor att lösa ut den kickade vd:n och det är också det stora skälet till att Vimarhem gör ett minusresultat för 2025 med 2,8 miljoner kronor.

– När vi gick in i 2025 visste vi att det skulle bli ett speciellt och tufft år. Vi hade koll på vissa utgiftsökningar och det liknande ingenting annat vi varit med om. När vi beslutade oss för att ta bort Johan Oléhn visste vi att det skulle kosta med det avgångsavtal han hade. Samtidigt hade vi ingen dyr interim vd-lösning, utan vi löste det med att Elisabeth (Will) hade två jobb en period och höll igen på kostnaden. Räknar man med det så blev det inte fullt så illa som 2,4 miljoner egentligen, säger Magnus Danlid (C), ordförande för Vimarhem.

Tar man bort kostnaden för att göra sig av med Johan Oléhn blev det ändå ett minusresultat på 400 000 kronor för bolaget.

– Johan får sin månadslön tills november i år, men vi har valt att allt det här belastar 2025 och har därför nu redan tagit den kostnaden. Med tanke på förutsättningarna så kunde det ha blivit värre.

Ångrar du sparkningen av Johan Oléhn i efterhand?

– Nej, det kan jag inte säga. Som jag har sagt förut så behövdes Johans profil när han anställdes, men att ha kvar Johans profil när vi ska komma till rätta med sådana här underskott och kostnadsökningar var inte rätt. Styrelsen var enig i att vi behövde ett nytt ledarskap och vi ser nu att Elisabeth gör ett bra jobb tillsammans med övriga. Kostnaden har vi tagit och det belastar oss inte mer.

Aldrig varit med om minus

Både ränte- och värmekostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2023 och 2025 ökade räntekostnaderna med 4,8 miljoner och låg förra året på 13,3 miljoner.

– Värmekostnaderna har gått från 12,8 miljoner till 18 miljoner samma period. Under ett år ökade vi i princip dessa kostnader med tio miljoner kronor totalt sett. Sedan har vi kostnadsökningar på annat också. Vi fick en något högre hyreshöjning än andra förra året, men det har inte hjälpt.

Med tanke på dessa faktorer har det handlat om att medvetet jobba med att hålla nere kostnaderna, menar Magnus Danlid.

– Det har vi gjort, men det blev ändå ett minusresultat och det är tråkigt.

Han har aldrig tidigare upplevt att det kommunala bostadsbolaget gör ett så här dåligt år.

– Jag har varit med sedan 2013 och det är första gången med minusresultat. Vi har alltid lyckats få plus innan dess, även om det inte varit så mycket varje år. Det är också viktigt att vi får plus för att kunna investera framåt, men med alla de här faktorerna jag nämnt så visste vi redan inför 2025 att det skulle bli ett jättetufft år. Som jag ser det blev det 400 000 kronor minus också om man räknar bort Johan.

"Behöver hitta en plan"

Nu har Elisabeth Will, som tillträdde som ny vd i vintras, fått i uppdrag att titta på intäkts- och utgiftssidan.

– Vi behöver få balans i det här. Det känns inte bra med minus, men samtidigt omsätter vi över 100 miljoner och om vi ett enstaka år går minus 400 000 kronor, så är det så. Samtidigt ska vi inte ta lätt på det och styrelsens mening är att vi ska räta upp det här. Vi ska vara ett bolag som mår väl framåt.

De kommande tre åren blir nu väldigt avgörande.

– Vi har sagt att vi behöver hitta en plan för att en sådan här situation inte uppstår igen under 2026, 2027 och 2028. Ränteökningarna kunde vi ha förväntat oss, men att råvarupriset steg så pass för VEMAB blev vi helt tagna på sängen av. Vi hade kostnader på 18 miljoner 2025 för värmen och nu ökar det med fem procent till i år. Det är de stora faktorerna till att vi är där vi är.

Ska riva hus under året

När det gäller uthyrningsläget har en förbättring kunnat skönjas det senaste halvåret.

– Det ser mycket bättre ut. Det finns inget sämre för oss än att stå med tomma lägenheter. Vår personal jobbar med att marknadsföra våra lägenheter, underhålla dem så att de är fräscha och attraktiva. För oss handlar det om att både gasa och bromsa. Bromsar vi bara får vi ännu sämre ekonomi och kan inte investera något. Då blir det ännu värre. Vi måste hitta en balans där vi också kan vara offensiva.

Det är på gång med en stor renovering av köken i det som kallas "gamla Vimarhem".

– Vi har tänkt börja med en trappuppgång eller ett hus. Det är kök som är från 1950-talet och det behövs nya stammar och nya kök samt ledningar och ventilation. Det är en jätteutmaning att göra det, men vi måste ha en plan för det.

Ännu har man inte heller rivit det hus som står tomt i Storebro.

– Det är på gång och vi vill riva det så snart som möjligt. Det har varit en del praktiska frågor med abonnemang och elledningar, och därför har det tagit lite tid. Styrelsens beslut är att det ska rivas och det ska inte dras i någon långbänk. Vi har plockat bort de lägenheterna och de räknas inte som tomma. En del andra ettor i Storebro har vi slagit ihop med treor, så att det har blivit fyror i stället. Det är enklare att hyra ut större lägenheter.

När kommer ni riva fastigheten?

– Jag utgår ifrån att det blir under det här året, innan vintern i alla fall. Det är upphandlingar och miljökrav och inte bara att sätta igång och riva.

Tittar på förändringar

Trots situationen är Magnus Danlid positiv och optimistisk inför innevarande år.

– Det handlar om att få balans och tänka långsiktigt. Vi har haft kontakt med vår revisor och det finns en förståelse för vår situation. Man är insatta i vår ekonomi och vi har varit öppna med de signaler vi har haft. De är inte alls överraskade. Det finns heller inget krav att vi ska leverera vissa siffror, men styrelsen har sagt att vi ska ha en plan ett par år framåt och vi kommer göra förändringar.

Vad det handlar om vill han inte avslöja.

– Nej, vilka det blir kan jag inte säga, men det handlar om att vi måste ha en långsiktig balans.